Gazze'de Yemek Yardımında Kesinti Protesto Edildi

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek tedarikini azaltması, bölgede yerinden edilen Filistinliler tarafından protesto edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Filistinliler, Deyr Belah kentindeki Musaddar köyünde bulunan WCK'ye ait bir dağıtım merkezi önünde toplandı.

Gazzeliler, gıda tedarik hizmetlerinin sürdürülmesini ve kesinti kararından geri dönülmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Gıda yardımlarındaki kesintiyi protesto etmek için boş kaplara vuran Filistinliler, bu durumun sürmesi halinde bölgede yeniden açlığa dönülebileceği uyarısında bulundu.

WCK'nin kararından dönmesi talebi

AA muhabirine konuşan eylemin organizatörlerinden aktivist Abdülhadi Müslim, ihtiyaç sahibi ailelerin yoksulluk, işsizlik ve gelir kaynaklarının yokluğu nedeniyle gıda yardımlarına gereksinim duyduğunu anımsattı.

Müslim, WCK'nin hizmetlerini azaltma kararı nedeniyle Bureyc ve Megazi mülteci kamplarındaki binlerce ailenin günlük yemekten mahrum kaldığını ifade etti.

WCK yönetimine bu kararlarından ivedilikle dönmesi, gıda dağıtımını yeniden başlatması ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde miktarları artırması çağrısında bulunan Müslim, uluslararası kurumlar ve bağışçı kuruluşlardan WCK başta olmak üzere yardım kurumlarını desteklemelerini istedi.

"Filistinliler yeniden açlığa sürükleniyor"

Gösteriye katılan Filistinli bir kadın da zorla yerinden edilenlerin zaten trajik koşullar altında yaşadığını ve bu kararın durumu daha da ağırlaştıracağını belirtti.

Adını söylemek istemeyen yaşlı kadın, "Aşevlerinden gelen sıcak yemeklere bağımlı durumdayız. Yemek satın alacak paramız yok, ayrıca yemek pişirmek için gerekli gaz da yok. Artık alternatif olarak kullanılan odun da bulunmuyor." dedi.

Günlerdir bazı öğünleri alamadıklarını belirten Filistinli kadın, WCK'nın yemekleri azaltması durumunun devam etmesi halinde yerinden edilen Filistinlilerin kaçınılmaz olarak yeniden açlığa sürükleneceğini söyledi.

-WCK'den mali baskılar açıklaması

WCK, 14 Mayıs'taki açıklamasında Gazze'deki ciddi orandaki insani ihtiyaçlara rağmen "mali baskılar" nedeniyle bu kararın alındığını belirterek, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından önceki gıda hizmeti seviyelerine geri döndüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle gıda ve yemek sıkıntısı devam ediyor.

Ateşkes anlaşmasını neredeyse her gün saldırılarıyla ihlal eden İsrail, ayrıca anlaşmada yer alan Gazze'ye her gün 600 tır yardım girişine izin verilmesi maddesini de uygulamamakta ısrar ediyor.

Filistinli kaynaklara göre, Gazze'ye giren günlük yardım tırı sayısı ateşkes anlaşmasında yer alanın çok altında. Bu da Gazze'deki gıda krizinin daha da derinleşmesine neden oluyor ve ürün fiyatları her geçen gün daha da artıyor.

İşsizlik oranının yüzde 80'e yaklaştığı Gazze'deki aileler, maddi imkanları yetersiz olması nedeniyle ihtiyaç duydukları temel gıdaları bile alamıyor.

Temel ihtiyaçların çoğunun olmadığı Gazze'de yardım kuruluşları maddi imkanı olmayan ailelere sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

BM Dünya Gıda Programı'nın daha önce yayımladığı raporda, Gazze Şeridi'nde 37 bini hamile veya emziren kadın, 100 bini çocuk olmak üzere toplam 1,6 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.