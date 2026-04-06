Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Yenidoğanlar İçin Mama Krizi

06.04.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde abluka, yıkım ve saldırıların gölgesinde başta prematüre bebekler olmak üzere yenidoğanlar için mama krizi hayati risk oluşturuyor.

İsrail'in yaklaşık 2 yıl yıkıcı saldırılarla hedef aldığı Gazze Şeridi'nde ürün girişinin ciddi şekilde kısıtlanması da bölgenin yeniden toparlanabilmesi önünde engel teşkil ediyor.

Yaşamın her alanına sirayet eden bu ağır durum, özellikle sağlık sektöründe acı kayıplara yol açıyor. Sağlık ekipleri, imkansıza yakın şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışırken, yetersiz tıbbi malzeme ve altyapı eksikliği nedeniyle pek çok hastaya zamanında ve yeterli müdahale edilemiyor.

Bu durumun en sessiz tanıklarından biri de tedavi için bekleyen bebekler ve çocuklar. Bölgedeki durum göz önüne alındığında özellikle erken doğumlarda ciddi bir artışın yaşandığı; bununla birlikte bu tür bebeklerin hayatta kalması için gerekli gıdaya ulaşımın ise giderek daha da zorlaştığı görülüyor.

Saldırılar nedeniyle prematüre bebeklerin sayısındaki artış

Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesinde çocuk sağlığı uzmanı doktor Esad Nevaciha, AA muhabirine, özellikle yenidoğan ünitesindeki maruz kaldıkları zorlukları anlattı.

Yenidoğan ünitesinde erken doğan bebeklerin de yer aldığına işaret eden Nevaciha, "İsrail'in Gazze'ye saldırıları göz önüne alındığında birçok zorluklar karşılaştık. Bunların başında yenidoğan bebekler ve doğumdan sonra yoğun bakıma alınması gerekenlerin sayısındaki artış geliyor. Özellikle prematüre bebeklerin sayısında belirgin bir artış oldu. Bu, saldırılar sırasında hamile kadınların karşılaştığı koşullardan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Nevaciha, erken doğumun saldırı ve yıkımın gölgesindeki anneler için çok sıkıntılı durumlara yol açtığını kaydetti.

Bir kuvöze birden fazla bebek

Saldırılar altında iken ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade eden Nevaciha, yoğun bakım kapasitesinin yetersiz kaldığını kaydetti.

Filistinli doktor, "Bazen iki ya da üç bebeği tek kuvöze koymak zorunda kaldık." dedi.

Karşılaşılan bir başka zorluğun ise bebeklerin beslenmesi olduğunu; anne sütü ve muadili süte ulaşılamadığını belirten Nevaciha, "Bebekleri beslemek için gerekli mama çok kısıtlıydı, bulmakta çok sıkıntı çektik." şeklinde konuştu.

Prematüre bebeklerin yetersiz beslenme ve zayıf bağışıklık sonucu risklere açık olması

Vaktinden önce dünyaya gelen bebeklerin diğerlerine göre daha zayıf olduğuna işaret eden Nevaciha, prematüre vakalarının çoğunda karşılaşılan sorunun genellikle zayıflık olduğunu dile getirdi.

Filistinli doktor, "Annelerin çoğu yetersiz beslenmeden muzdarip; anne sütünden yoksun olan bebekler için de gerekli mamalar yok denecek kadar az. Bebeği ne anne besleyebiliyor ne de yeterli miktarda mama var." diye konuştu.

Bu durumun bebeklerin sağlığını doğrudan etkilediğini kaydeden Nevaciha, solunum rahatsızları ve sindirim sistemi hastalıklarda belirgin bir artış olduğunu; bağışıklık sisteminin zayıflamasının bu durumu tetiklediğini kaydetti.

Nevaciha, Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı sıkıntılar ve ablukanın yol açtığı ekonomik zorlukların görülmesi gerektiğini Gazze Şeridi'ne "merhamet nazarıyla" bakılması gerektiğini dile getirdi.

Filistinli doktor, Gazze'deki bu durum bölgenin tüm sakinlerinin özellikle de bebeklerin ve çocukların hayatını etkilediğini ifade etti.

İsrail ordusu 2 yıl boyuncu şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hastane ve sağlık merkezlerini de hedef alarak çok sayıda sağlık tesisinin hizmet dışı kalmasına neden oldu.

Ateşkese rağmen ilaç ve tıbbi malzemelerin bölgeye ulaşmasının İsrail tarafından kısıtlanması Gazze'de halihazırda hassas durumdaki sağlık sistemini ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Acil Durum, Güncel, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu
Icardi’den kendisine gelen tepkilere cevap Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap
En sonunda bunu da gördük Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz
Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar Şimdiden Süper Lig’e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar

14:39
Türk futbolunda neler oluyor Süper Lig devinden olay hamle
Türk futbolunda neler oluyor? Süper Lig devinden olay hamle
14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:20
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu
3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
13:32
AYM kararını duyurdu Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köy olacak
AYM kararını duyurdu! Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köy olacak
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:52:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.