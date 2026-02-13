Gazze'de Yetim Çocuklar için Yeni Yuva - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Yetim Çocuklar için Yeni Yuva

Gazze\'de Yetim Çocuklar için Yeni Yuva
13.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİLİKDER, Gazze'de ebeveynlerini kaybetmiş 120 kız çocuğu için Hz. Hatice Yetimhanesi'ni açtı.

İYİLİK Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), Gazze Şeridi'nde ebeveynlerini kaybetmiş yetim çocuklar için Hz. Hatice Yetimhanesi'ni hizmete açtı. 'Güvenli Ev' modeliyle hayata geçen merkez, 120 kız çocuk için yuva oldu.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) tarafından, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi'nde inşa edilen Hz. Hatice Yetimhanesi, düzenlenen resmi bir törenle hizmete açıldı. 'Güvenli Ev' modeliyle hayata geçirilen proje, savaşın ve yıkımın ortasında kalan 120 kız çocuğuna şefkat dolu bir yuva sunmayı hedefliyor. Deir El-Balah bölgesinde gerçekleşen açılış töreni, bölge yönetiminin ve sivil toplumun üst düzey isimlerini bir araya getirerek güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

Törenin resmi protokolünde, eğitim ve sosyal kalkınma alanında yerelden birçok önemli isim yer aldı. Bakanlık heyeti adına Ebu Abdullah Alohli, Diyanet Bakanlığı temsilcisi Yusuf Abu Meyalik, Milli Eğitim Müdürü Yaser Altalla ve Bölge Muhtarı ile sivil toplum temsilcisi olan Ebu Ahmed Ayyad açılışta hazır bulunarak yetimhanenin bölge çocukları için taşıdığı öneme dikkat çekti. Bu üst düzey yetkililerin yanı sıra Gazze'nin önde gelen şahısları, aktivistler ve araştırmacılar da törene teşrif ederek açılışa ortak oldu.

Restorasyon süreci boyunca Gazze'nin yerel emeği de gözetilerek projede; binanın tüm iç donanımı, mobilyaları ve yaşam alanları Gazze'deki yerel atölyelerde üretildi. Yaşları 6 ile 10 arasında değişen 120 kız çocuk için hazırlanan bu kapsamlı yaşam alanı; sadece güvenli bir barınma alanı değil, aynı zamanda temel okul eğitimi, savaş travmalarından arınmak için profesyonel psikososyal destek, manevi eğitimlerin verileceği bir mescit ve çocukların sosyalleşebileceği oyun alanlarını bünyesinde barındırıyor.

GAZZE'DE KALICI PROJELER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR

Yetimhane projesinin Gazze için bir mihenk taşı olacağını vurgulayan İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek, "Rabbimize hamdolsun ki Gazze'de en kırılgan gruplardan birisi olan yetim çocuklarımıza barınacak bir çatı tesis etme memuriyeti bize nasip oldu. Ancak bu sadece bir adımdır. Artık Gazze'de çadırlar, yıkık binalar görmek istemiyoruz. Onun yerine kalıcı eserler üreterek Gazze'nin ayağa kalkması için tüm gücümüzle seferber olmak istiyoruz. İnanıyoruz ki bu proje de bir örneklik teşkil edecek ve kalıcı projeler için bir başlangıç noktası olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yetim Çocuklar için Yeni Yuva - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:32:47. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Yetim Çocuklar için Yeni Yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.