Gazze\'de Yetim Çocuklar için Yeni Yuva

İYİLİK Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), Gazze Şeridi'nde ebeveynlerini kaybetmiş yetim çocuklar için Hz. Hatice Yetimhanesi'ni hizmete açtı. 'Güvenli Ev' modeliyle hayata geçen merkez, 120 kız çocuk için yuva oldu.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) tarafından, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi'nde inşa edilen Hz. Hatice Yetimhanesi, düzenlenen resmi bir törenle hizmete açıldı. 'Güvenli Ev' modeliyle hayata geçirilen proje, savaşın ve yıkımın ortasında kalan 120 kız çocuğuna şefkat dolu bir yuva sunmayı hedefliyor. Deir El-Balah bölgesinde gerçekleşen açılış töreni, bölge yönetiminin ve sivil toplumun üst düzey isimlerini bir araya getirerek güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

Törenin resmi protokolünde, eğitim ve sosyal kalkınma alanında yerelden birçok önemli isim yer aldı. Bakanlık heyeti adına Ebu Abdullah Alohli, Diyanet Bakanlığı temsilcisi Yusuf Abu Meyalik, Milli Eğitim Müdürü Yaser Altalla ve Bölge Muhtarı ile sivil toplum temsilcisi olan Ebu Ahmed Ayyad açılışta hazır bulunarak yetimhanenin bölge çocukları için taşıdığı öneme dikkat çekti. Bu üst düzey yetkililerin yanı sıra Gazze'nin önde gelen şahısları, aktivistler ve araştırmacılar da törene teşrif ederek açılışa ortak oldu.

Restorasyon süreci boyunca Gazze'nin yerel emeği de gözetilerek projede; binanın tüm iç donanımı, mobilyaları ve yaşam alanları Gazze'deki yerel atölyelerde üretildi. Yaşları 6 ile 10 arasında değişen 120 kız çocuk için hazırlanan bu kapsamlı yaşam alanı; sadece güvenli bir barınma alanı değil, aynı zamanda temel okul eğitimi, savaş travmalarından arınmak için profesyonel psikososyal destek, manevi eğitimlerin verileceği bir mescit ve çocukların sosyalleşebileceği oyun alanlarını bünyesinde barındırıyor.

GAZZE'DE KALICI PROJELER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR

Yetimhane projesinin Gazze için bir mihenk taşı olacağını vurgulayan İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek, "Rabbimize hamdolsun ki Gazze'de en kırılgan gruplardan birisi olan yetim çocuklarımıza barınacak bir çatı tesis etme memuriyeti bize nasip oldu. Ancak bu sadece bir adımdır. Artık Gazze'de çadırlar, yıkık binalar görmek istemiyoruz. Onun yerine kalıcı eserler üreterek Gazze'nin ayağa kalkması için tüm gücümüzle seferber olmak istiyoruz. İnanıyoruz ki bu proje de bir örneklik teşkil edecek ve kalıcı projeler için bir başlangıç noktası olacaktır" dedi.