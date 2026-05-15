Gazze'de Yıkılan Evde Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları sırasında hasar gören evin yıkılması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gazze kentinde İsrail'in daha önceki saldırılarında kısmen yıkılmış ev tamamen çöktü.

Tavanı çöken evin enkazı altında kalan bir Filistinli hayatını kaybederken birkaç kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca ağır bombardımana maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nde kısmen yıkılan binlerce hasarlı binanın çökebileceği uyarıları sık sık yapılıyor.

İsrail'in saldırılarında evlerini kaybeden ve gidebilecekleri bir yeri olmayan Filistinliler ise oturulmaya elverişli olmayan bu binalara sığınmak zorunda kalabiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.