Gazze'de yıkılan evin enkazında şarkı söyleyen genç kadın

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İsrail'in koca bir enkaza çevirdiği Gazze Şeridi'nde, "Refah Nasır" isimli Filistinli genç kadın yıkılmış bir evin enkazında gitar çalıp şarkı söyleyerek vatanının sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Yıkılan evinin enkazı arasında vatana ve hayata dair şarkılar söyleyen 19 yaşındaki Nasır, dünyanın dikkatini İsrail'in 8 aydır Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının yol açtığı trajediye çekmeyi amaçlıyor.

AA'ya konuşan Nasır, Gazze'de yaşadıkları zor şartlara rağmen "Filistin'e ve özgürlüğe bağlılığı" ifade etmenin etkili bir yolu olduğunu düşündüğü için şarkı söylemeye ve müzik yapmaya devam ettiğini söyledi.

Sesini dünyaya duyurmak istiyor

Saldırılardan önce Gazze'de üniversitede tıp alanında eğitim gören Refah Nasır, sesinin ve şarkılarının dünyaya ulaşmasını umuyor.

Genç kadın, sesini dünyaya duyurarak, dünyadaki tüm insanlara Gazze'de yaşananların gerçek yüzünü göstermek, İsrail ordusunun çocuk ve kadınları katlettiğini, evleri ve ağaçları yok ettiğini anlatmak istediğini kaydetti.

Evlerinin İsrail ordusunun bombardımanında yıkılmasıyla müzik aletlerini ve tüm kitaplarını kaybettiğini ifade eden Nasır, yakın zamanda babasının bir arkadaşının gitarını ödünç aldığını ve sesini duyurmaya, duygularını ifade etmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin saldırılardan arınması için gitar çalıp şarkı söylüyor

Filistinli genç sanatçı Nasır, "Saldırılardan kurtulması ve hayatın normale dönmesini ümit ettiğim vatanım uğruna gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum." dedi.

İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılarla müzik aletlerini, kitaplarını ve kişisel eşyalarını yok ettiğini ifade eden Nasır, saldırılarda birçok öğretmenini, aile üyesini ve arkadaşını da kaybettiğini sözlerine ekledi.

Filistinli genç kadın, "Şarkı söylemeyi ve gitar çalmayı yıllar önce öğrendim. Hayalim, üniversitemde tıp eğitimini tamamlamak." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 298'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 650 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 545 Filistinli hayatını kaybetti.