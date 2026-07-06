Gazze'de yönetim değişikliği için engel kalmadı - Son Dakika
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Gazze'de yönetim değişikliği için engel kalmadı

06.07.2026 19:33
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Filistin Kabileler Topluluğu Başkanı, Acil Durum Komitesi'nin feshedilmesiyle Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin göreve başlamasının önünde engel kalmadığını ve bir an önce çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi.

Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu Başkanı Alaaddin el-Akluk, Gazze Şeridi'nde Hükümet Acil Durum Komitesi'nin feshedilmesinin ardından Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) görevine başlamasının önünde herhangi bir engel kalmadığını belirterek, komitenin çalışmalarına bir an önce başlaması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akluk, Hükümet Acil Durum Komitesi'nin istifasının ardından idari görevlerin, merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilmesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

"Daha önce dile getirilen tüm engeller ortadan kalktı." diyen Akluk, Ulusal Komite'nin en kısa sürede görevine başlaması için gerekli imkanların sağlanmasını çağrısında bulundu.

Akluk, Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğunun Ulusal Komite'nin başarılı olması ve Gazze'deki Filistinlilere hizmet edebilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Görev devrine ilişkin ayrıntıların açıklanacağı toplantıyı beklediklerini kaydeden Akluk, Ulusal Komite'nin doğrudan ve hızlı şekilde çalışmalarına başlamasını umut ettiklerini ifade etti.

Akluk, hükümetin görevlerini devretme kararının Filistinli aşiretler ve gruplar açısından önemli bir girişim olduğunu belirterek, yönetim devrine engel bulunduğunu savunan tarafların bu adımdan sonra öne sürebileceği herhangi bir gerekçenin kalmadığını dile getirdi.

Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Akluk, "Halk çok acı çekti. Artık koşulların iyileşmesine katkı sağlayacak yeni bir dönemin başlamasının zamanı geldi." dedi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, bugün Gazze Şeridi'nde yönetimin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devredilmesi kapsamında Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanının istifa ettiğini ve komitenin feshedildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hükümet yönetiminin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devrine yönelik idari ve hukuki hazırlıkların tamamlandığı, bu kapsamda Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Muhammed Abdulhalik el-Ferra'nın görevinden istifa ettiği ve Acil Durum Komitesinin feshedildiği belirtilmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

"Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (teknokratlardan oluşan geçici hükümet)", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı uyarınca kuruldu. Komite, ilk toplantısını 15 Ocak 2026'da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Kahire'deki toplantıda Gazze Şeridi'nde sivil yönetim ve iç güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye yönelik görev süresinin resmen başladığını açıkladı.

Komitenin görevi de Ramallah merkezli Filistin yönetiminin kendi reform programını tamamlayıncaya kadar Gazze'nin istikrarının sağlanmasını, toparlanma sürecini ve yeniden imar çalışmalarını denetlemesidir.

Ancak İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırı ve ihlalleri nedeniyle Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgede görevini devralma imkanı sağlanamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de yönetim değişikliği için engel kalmadı - Son Dakika

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