Gazze'de Zorlu Gece: Filistinlilerin Çadırları Yıkıldı - Son Dakika
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Gazze'de Zorlu Gece: Filistinlilerin Çadırları Yıkıldı

Filistinliler, Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle zor koşullar altında gece geçirdi.

06.02.2025 17:17
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Gazze Şeridi'nde zorla yerlerinden edilen Filistinliler, şiddetli rüzgar ve yağmurun çadırılarını söktüğünü, endişe içerisinde zor bir gece geçirdiklerini aktardı.

Gazze Şeridi'nin çeşitli illerinde gece yarısından sonra etkili olan yağışlar, zorla yerinden edilen ve çadırlarda yaşam sürmeye çalışan Filistinlilerin maruz kaldığı zorlukları daha da artırdı.

Gazze'nin kuzey ve güneyindeki sığınma merkezleri, enkaz üzerinde kurulu çadırlar yağmur ve fırtınaya dayanamadı; sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Mevasi bölgesindeki kurulu çadırlar, sağanak nedeniyle sular altında kaldı bölge adeta göle dönüştü.

"Çok zor bir geceydi"

Filistinli Said Zenun (55), "Yaşadığımız en zor gecelerden biriydi. Rüzgar çadırımızı söktü, çocuklarımın üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu." dedi.

Tüm gece boyunca çadırlarla birlikte kendilerinin de uçacaklarını sandıklarını aktaran Zenun, bunun Han Yunus'ta ve tüm Gazze Şeridi'nde yerinden edilen her insanın yaşadığı gerçek bir trajedi olduğunu vurguladı.

Zenun, bu yaşadıklarının "insanlığa karşı bir suç" olduğunu savunarak, uluslararası topluma "Gazze'nin yeniden inşa edilmesi; evlerini kaybeden yerinden edilmiş Filistinlilere uygun konutlar yapılması için harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Filistin halkının barışı sağlamak için çabaladığının altını çizen Zenun, şunları söyledi:

"Dünyanın vicdanını uyandırması; Filistin toprakları üzerinden bir Filistin devleti inşa edebilmek için çözüm bulmaya çalışması gerekiyor. Biz hayatı, barışı ve yapıcılığı seven bir halk olduğumuz için barışı, refahı ve ilerlemeyi gerçekleştirebiliriz."

Zorunlu göçün ardında bıraktığı zorluklar

Filistinli 10 çocuk annesi Ranin Ebu Taıme ise çadırının yıkıldığını; komşusunun çadırına sığındıklarını, ateş yakarak çocuklarını ısıtmaya çalıştığını söyledi.

Taıme, "Yağmur, çadırı sular içinde bıraktı; rüzgar da çadırı söktü." dedi.

Hava koşulları nedeniyle geçen gecenin çok zor olduğunu aktaran Taıme, geceyi şu sözlerle anlattı:

"Çocuklarımla birlikte tüm gece uyanık kaldık. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana üzücü ve ağır bir hayat yaşıyoruz. Birçok kez zorla yerimizden edildik, tüm bu tehcirlerde de korunacak bir barınak edinemedik."

Yıpranmış çadırlar

İsrail soykırımı sırasında evi yıkılan ve iki oğlunu kaybeden Ahmed Mısran (45) ise kendisini 15 aydan fazla bir süre Mevasi bölgesinde bir çadırda yaşamak zorunda bulduğunu aktardı.

Mevasi bölgesinde bir buçuk yıldır derme çatma çadırda yaşadığını belirten Mısran, fırtınanın çadırı söküp parçaladığını ve tüm eşyalarının su altında kaldığını söyledi.

Gece boyu hiç uyuyamadıklarını kaydeden Mısran, "Kaldığımız çadır zaten yıpranmış haldeydi; fırtına ve şiddetli rüzgar da gelince tamamen yaşanmaz bir hal aldı." dedi.

Sokakta oturduğunu, ev ve çadır eksikliği nedeniyle ne yapacağını, nereye gideceğini bilemediğini söyleyen Mısran, uluslararası kuruluşlara "zor ve ağır insani koşullardan geçen Gazze'ye destek olmaları" çağrısında bulundu.

İsrail'in 15 aydan uzun süre devam ettirdiği saldırıları sebebiyle yerinden edilen Filistinlilerin çadır ve barınma merkezleri yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldı. Yetkililer, kentin insani bir felaketle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Ayrıca evleri yıkılan Filistinliler yollarda, oyun alanlarında, meydanlarda ve okullarda kendilerini soğuktan ve fırtınadan koruyacak hiçbir imkan olmadan yaşamını sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Zorlu Gece: Filistinlilerin Çadırları Yıkıldı - Son Dakika

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