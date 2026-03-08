Gazze'de Zorlu Ramazan Koşulları - Son Dakika
Gazze'de Zorlu Ramazan Koşulları

08.03.2026 20:34
Filistinli anne Vadi, abluka altında insani şartlarda iftar ve sahur hazırlıyor, temel ihtiyaçları temin edemiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü soykırım ve ablukanın gölgesinde Deyr el-Belah kentinde bir çadır kampta yaşayan Ümmü Muhammed Vadi, ailesine kısıtlı imkanlarla iftar ve sahur hazırlıyor.

Dünya Kadınlar Günü'nü dünyadaki diğer kadınlar gibi insani şartlarda geçiremeyen Filistinli anne Vadi, İsrail'in sürdürdüğü abluka sebebiyle odun ateşinde zorlukla yemek pişiriyor.

İsrail'in uyguladığı abluka şartlarında ailesine elinden geldiğince ramazan ayının ruhunu yaşatmaya çalışan Filistinli anne, sınırlar kapandıktan sonra gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle çocuklarına yeterli gıdayı sağlayamıyor.

Filistinli anne Vadi, İsrail ordusunun büyük bir yıkım yaptığı Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden abluka nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları AA muhabirine anlattı.

"Ateşkes olsa da olmasa da sınırları açmadıkları için durum değişmiyor"

Temel ihtiyaçlardan yoksun yaşadıklarını dile getiren Vadi, "Burada hayat çok zor, hiçbir şeyi temin edemiyorsun. Normal insanların içebildiği temiz su yok, elektrik yok, mutfak tüpü yok, et yok ve alabileceğim bir şey yok. Ateşkes olsa da olmasa da sınırları açmadıkları için durum değişmiyor. En temel insani ihtiyaçlara dahi ulaşamıyoruz. Bir gün olsun rahat yüzü görmek istiyoruz." dedi.

Bu koşulların değişmesi için Allah'a dua etmekten başka çareleri olmadığını söyleyen Vadi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra bölgeye yönelik ablukanın daha da arttığını anlattı.

Vadi, "Bir şöyle diyorlar, bir İsrail-İran savaşı diyorlar. Peki bizim suçumuz ne? İsrail her şeyi yapıyor ve suçu bize atıyor, bizler ise çaresiz ve savaştan kaçmaya çalışıyoruz. Artık rahatlamak istiyoruz, bunların geride kaldığını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilerin de dünyanın geri kalanı gibi insani şartlarda yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Vadi, "Bir kilo sebze alamaz hale geldik, et yiyemiyoruz. 3 ramazanı savaşın içinde geçirdik. Artık çok yorulduk." diye konuştu.

"Bayramı nasıl yaşayabiliriz ki?"

Ailesine kısıtlı imkanlarla iftar ve sahur hazırladığını anlatan Filistinli anne, "Yarın öbür gün ramazan bayramı olacak ancak bayramı nasıl yaşayabiliriz ki? Yaşadığımız zorlu koşullardan bayramı hissedemeyeceğiz. Ne zamana kadar bizler bu halde olacağız, bu çileyi çekiyor olacağız?" diye sordu.

Elindeki odun parçasını gösteren Vadi, "Bunun (odunun) kilosunu birkaç şekel parayla alabiliyoruz. Yarın bunu da bulamayacağız, yemek pişirmek için kıyafetlerimizi yakıyoruz. Ne yapalım, nereden getirelim? Odun veya herhangi bir şey yok. Vallahi yorulduk!" dedi.

Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden edildi

Gazze'de yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun 1,9 milyonu yerinden edilmiş durumda. Çoğu kişi, temel insani ihtiyaçlardan yoksun çadırlarda veya kalabalık sığınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Altyapının büyük bölümünün tahrip edilmesi, temiz suya erişimden elektrik teminine kadar birçok alanda ciddi sıkıntılara yol açıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırılarında 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen, yaşam koşullarında kayda değer bir iyileşme sağlanamadı. Sınır kapılarının açılması, yardım girişleri ve yeniden imar süreci gibi konularda yaşanan aksamalar, insani krizin devam etmesine neden oluyor.

Kaynak: AA

