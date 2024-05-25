Gazze'deki ABD geçici limanına destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı - Son Dakika
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Gazze'deki ABD geçici limanına destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı

Gazze\'deki ABD geçici limanına destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'de ABD'nin geçici limanına destek veren 4 geminin denizdeki fırtınadan etkilendiğini ve akıntıya kapıldığını bildirdi. İki gemi İsrail yakınlarında karaya vururken, diğer iki gemi ise tekrar demirledi. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Geçici limanın işlevselliğini koruduğu ifade edildi.

25.05.2024 19:19
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NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'de ABD'nin geçici limanına destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını bildirdi.

CENTCOM, olaya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Gemilerin denizdeki fırtınadan etkilendiği kaydedilen açıklamada, demirlemiş 4 geminin akıntıya kapıldığı belirtildi.

Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği duyuruldu.

Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği aktarılan açıklamada, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor." ifadesine yer verildi.

Geçici liman, 17 Mayıs'ta açılmıştı

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki ABD geçici limanına destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı - Son Dakika

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