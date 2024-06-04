Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, hasta ve yaralı sayısının yatak kapasitesinin 3 katını geçmesiyle mücadele ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, hasta ve yaralı sayısının yatak kapasitesinin 3 katını geçmesiyle mücadele ediyor

Gazze\'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, hasta ve yaralı sayısının yatak kapasitesinin 3 katını geçmesiyle mücadele ediyor

İsrail ordusunun Refah'a saldırılarının beraberinde getirdiği son göç dalgasıyla birlikte Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ayakta kalan tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesinde tedavi gören hasta ve yaralı sayısının yatak kapasitesinin 3 katını geçtiği belirtildi. Hastanede yer olmadığı için hasta ve yaralılar üst üste yığılıyor, tedavi için dışarı çıkmayı bekliyorlar.

04.06.2024 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Refah'a saldırılarının beraberinde getirdiği son göç dalgasıyla birlikte Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ayakta kalan tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesinde tedavi gören hasta ve yaralı sayısının yatak kapasitesinin 3 katını geçtiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran hastanede hasta ve yaralı sayısında yaşanan artışa ve bunun olumsuz etkilerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Dekran, "Hasta ve yaralı sayısı yatak kapasitesinin 3 katını aşmış durumda. Bu nedenle hastaneye gelen hasta ve yaralıların çoğu hastane içinde ve dışında yerlerde ve koridorlarda yatmak zorunda kalıyor. Bu hastaların hayatını tehdit ediyor." dedi.

Aksa Şehitleri Hastanesinin, orta kesimdeki tek hastane olduğunu ve Refah'tan gelen son göç dalgasından sonra yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet vermeye başladıklarını vurgulayan Dekran, 25 gündür Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda ve tıbbi malzeme girişlerinin yasaklanmasının da hastaların hayatını tehlikeye attığını dile getirdi.

Dekran, "Savaş öncesinde 140 diyaliz hastasına hizmet veriyorduk, şimdi ise 600 diyaliz hastamız var. Bu kişilere haftada 4'er saatten 3 seans hizmet vermek yerine 2'şer saatten 2 seans hizmet verebiliyoruz." diye konuştu.

Hastalar tedavi için dışarı çıkmayı bekliyor

Ruba el-Abid ise İsrail'in düzenlediği saldırılarda ailesinin tamamını kaybeden ve aldığı yara sonucu felç geçiren kuzeninin, hareket edemediğini, konuşamadığını ve solunum cihazı olmadan nefes alamadığını söyledi.

Kuzeninin 47 gün yoğun bakımda kaldığını ancak iyileşmediğini kaydeden Abid, hastanede yer olmadığı için hasta ve yaralıların üst üste olduğunu ve kuzeninin de bu şekilde tedavi olamayacağı için Gazze dışına çıkması gerektiğini kaydetti.

Aksa Şehitleri Hastanesinden daha önce iki kez yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin duracağı uyarıları yapılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, hasta ve yaralı sayısının yatak kapasitesinin 3 katını geçmesiyle mücadele ediyor - Son Dakika


22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:05 Ateşkes bilmecesi Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze’ye oluyor Ateşkes bilmecesi! Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze'ye oluyor
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
20:53 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi
22:27 Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı Kripto para operasyonunda 47 tutuklama Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Kripto para operasyonunda 47 tutuklama
22:23 Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti
22:13 Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:51 Cinayette çelik kasa detayı Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı Cinayette çelik kasa detayı! Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 01:01:34. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, hasta ve yaralı sayısının yatak kapasitesinin 3 katını geçmesiyle mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement