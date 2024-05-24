Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Yakıt Sıkıntısı: 1200 Hasta ve Yaralı Ölüm Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Yakıt Sıkıntısı: 1200 Hasta ve Yaralı Ölüm Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Gazze\'deki Aksa Şehitleri Hastanesi\'nde Yakıt Sıkıntısı: 1200 Hasta ve Yaralı Ölüm Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği ve bu nedenle hastanedeki 1200 hasta ve yaralının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Hastane idaresi, yakıt sevkiyatının yapılmamasının Gazze'deki tüm hastaneleri etkilediğini ve uluslararası topluma yakıt tedariği çağrısı yaptı.

24.05.2024 03:42
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği ve bu nedenle hastanedeki 1200 hasta ve yaralının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Aksa Şehitleri Hastanesi idaresinden yapılan yazılı açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle büyük kısmı karanlığa gömülen hastaneye bir kaç saat içinde yakıt gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Hastanenin, hizmet sunabilmesi için günlük 4 bin litrenin üzerinde yakıta ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, yakıt sevkiyatı yapılmamasının Gazze'deki tüm hastaneleri hizmet dışı bırakma amacına hizmet ettiği kaydedildi.

İlgili kurumlar ve hastaneye yakıt sevkiyatından sorumlu Dünya Sağlık Örgütü ile uzun bir süredir irtibat halinde olunduğu ancak hiç bir şekilde yapılan çağrılara karşılık alınamadığı belirtildi.

Hastanede 600'ü diyaliz hastası olmak üzere 1200 hasta ve yaralı bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yakıt tedarikindeki bir gecikmenin, bu kişilerin ölüme terk edilmesi anlamına geldiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara bir sağlık felaketi yaşanmadan önce hastaneye 50 bin litre yakıt tedariikinde bulunma çağrısı yapıldı.

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle kuvözlerdeki bebeklerin hayatı da tehlikeye girdi.

AA kameralarına yansıyan görüntülerde, doktorların, kuvözlerdeki bebeklere müdahale ettiği görüldü.

Kaynak: AA

Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

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