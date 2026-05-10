Gazze'deki Anneler İçin Yürüyüş
Gazze'deki Anneler İçin Yürüyüş

10.05.2026 23:40
İzmir'de, Gazze'de kayıplar yaşayan anneler için yürüyüş düzenlendi. Vicdan çağrısı yapıldı.

İzmir'de, İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'de yakınlarını ve evlerini kaybeden annelere dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında katılımcılar, Balçova Terapi Ormanı girişinde buluştu.

"Bir anne direnir, bir millet dirilir", "Gazze'de anne olmak direnmektir" ve "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" yazılı dövizleri taşıyan katılımcılar, Manastır Tepesi'ne kadar yürüdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin il başkanı İzzet Gündüz, Gazzeli annelerin acısını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirterek, vicdanın, merhametin ve insanlığın sesi olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Gazze'de binlerce annenin evlatlarının mezarı başında gözyaşı döktüğünü vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ortak vicdanını yaralayan bu tablo karşısında sessiz kalmak mümkün değildir. Bizler inanıyoruz ki bir annenin gözyaşı, dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanlığın sorumluluğudur. Gazze'de yaşanan zulüm sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın imtihanıdır. Maalesef bu imtihanı hem İslam ümmeti hem de insanlık kaybetmiştir. Kadınların, çocukların, masum sivillerin hedef alındığı hiçbir saldırı meşru görülemez.

Tarihin en ilkel dönemlerinde bile bu kadar kuralsız, bu kadar ahlaksız, bu kadar vicdansız bir savaş yaşanmamıştır. Uluslararası toplumun, insan hakları kuruluşlarının ve vicdan sahibi herkesin bu zulme karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi gerekmektedir."

Etkinliğin sonunda annelere çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA

