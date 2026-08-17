Gazze'deki Can Kaybı 73 Bin 399'a Çıktı - Son Dakika
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Gazze'deki Can Kaybı 73 Bin 399'a Çıktı

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı hızla artıyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 399'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 18 yaralının getirildiği kaydedildi. Cenazelerden 2'sinin yeni saldırılarda hayatını kaybedenlere, 3'ünün ise enkaz altından çıkarılanlara ait olduğu ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1265 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 198 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 399'a, yaralı sayısının 174 bin 310'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Can Kaybı 73 Bin 399'a Çıktı - Son Dakika

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