Gazze'deki çatışmada yaralanan asker öldü

İsrail ordusu, eylül ayında Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmada yaralanan bir askerin öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Yarden Zakay isimli askerin 17 Eylül'de Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralandığı belirtildi.
Zakay'ın tedavi gördüğü hastanede bugün öldüğü kaydedildi.
Gazze Şeridi'ne 27 Eylül 2023'te başlayan kara saldırıları sonrası yaşanan çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 366'ya yükseldi.
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