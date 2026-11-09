Gazze'deki Cibaliya'da İHA saldırısında yaralanan 55 yaşındaki Filistinli öldü - Son Dakika
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Gazze'deki Cibaliya'da İHA saldırısında yaralanan 55 yaşındaki Filistinli öldü

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İsrail'e ait İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle beldesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Şifa Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan 55 yaşındaki Filistinli, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivilleri hedef alması sonucu ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi'nden bir kaynak, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle beldesinde toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda yaralanan 4 kişiden birinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 55 yaşındaki Filistinli Vehib Halil el-Edhem'in, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine İHA'lar ve ateş açarak düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Bakanlık, İsrail'in ateşkes ihlalleri sonucu şu ana kadar 1613 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 833 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Söz konusu ateşkes anlaşması, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı, 74 binden fazla kişinin ölümüne, 175 binden fazla kişinin yaralanmasına ve sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip olmasına yol açan saldırılarının ardından yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA
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