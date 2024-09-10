Gazze'de İsrail'in Katliamı Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Gazze'de İsrail'in Katliamı Üzerine Açıklama

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in El-Mevasi bölgesinde gerçekleştirdiği katliama ilişkin dünya kamuoyunu yanıltıcı ve uydurma söylemler ürettiğini belirtti. İsrail'in çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

10.09.2024 18:46
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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinde gerçekleştirdiği katliama ilişkin dünya kamuoyunu yanıltıcı ve uydurma söylemler ürettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, İsrail'in Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik vahşi cinayetlerini örtbas etmek için yalanlar uyduruyor." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda ölenlerin naaşlarının çıkarılması ve yaralıların tedavi edilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin çalışamaz hale getirildiği vurgulandı.

İsrail'in dünya medyasında oluşturmak istediği algıya dair ise açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu yalanları, sahte beyanları ve uydurma söylentileri yayarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Bu, yerinden edilmiş insanların çadırlarını hedef aldığı korkunç katliamı meşrulaştırmaya yönelik başarısız bir girişimdir.

İsrail, (Gazze) soykırım savaşının başından bu yana başarısızlığını, sivillere ve yerinden edilmişlere, özellikle çocuklar ve kadınlara karşı işlediği cinayetleri örtbas etmek amacıyla defalarca aldatma politikası uyguladı."

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in Mevasi'deki yerinden edilmiş sivillere yönelik korkunç katliamının sorumluluğunun da tümüyle ABD yönetiminde olduğu" kaydedildi.

İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail'in Katliamı Üzerine Açıklama - Son Dakika

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