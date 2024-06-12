Gazze'deki Filistinli Kadın, Kıyafet Satarak Ailesinin Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinli Kadın, Kıyafet Satarak Ailesinin Geçimini Sağlıyor

İsrail'in aylardır süren saldırıları sonucu zorla yerinden edilen ve yaşam koşulları ağırlaşan Gazze'deki Filistinli ailelerden biri olan Menar Nasır, Han Yunus kentinde küçük bir çadırda yaşamını sürdürmektedir. Ailesinin geçimini sağlamak için çadırın yanında kıyafet satışı yapmaya başlayan Nasır, zorlu koşullara rağmen sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır. Gazze'deki kadınlar, su ve elektrik kesintileri nedeniyle çocuk yetiştirmek, yemek hazırlamak gibi zorlu görevleri üstlenmek zorunda kalmıştır. Nasır, yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, herkesin zorluklara göğüs germesi ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulamıştır.

12.06.2024 15:15
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İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Menar Nasır, küçük bir çadırın içine dizdiği kadın ve çocuk kıyafetlerini satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırı, zorla göç, aç bırakma nedeniyle tekrarlanan zorla yerinden edilme durumu, Filistinli ailelere ağır yaşam koşulları dayattı.

Aile üyeleri, günlük geçimlerini sağlamak ve hayatlarını idame ettirmek için pek çok görevi yerine getirmek zorunda kaldı.

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden güneyine zorla yerinden edilen binlerce Filistinliden biri olan Nasır da bu kişilerden biri.

Nasır, ailesiyle yaşadıkları zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

Filistinli kadınlara yüklenen yeni sorumluluklar

İsrail'in bölgede yıllardır uyguladığı ablukanın üzerine, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların, kadınlar dahil olmak üzere Filistinlilere yeni sorumluluklar yüklediğini aktaran Nasır, şunları söyledi:

"Evlerde ya da yerinden edilmişlerin kaldığı çadırlardaki kadınlar, su kıtlığı, elektrik kesintileri nedeniyle çocuk yetiştirmek, yemek hazırlamak, çamaşır ve bulaşık yıkamak dahil olmak üzere yerine getirilmesi imkansız hale gelen sorumlulukları taşıyor."

Nasır, 5 kişilik ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğuna dikkati çekerek, "İsrail saldırıları bizi yordu; hayatımızı değiştirdi, omuzlarımıza yeni yük ve sorumluluklar ekledi." dedi.

Son 8 ayda Gazze'de yaşananlardan dolayı büyük-küçük herkesin maddi ve manevi açıdan çok ağır şartlardan geçtiğini aktaran Nasır, iş kaybının hayatın her alanında ciddi etkileri olduğunu ifade etti.

Nasır, yaşam için gerekli en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir şeyler yapmaya karar verdiğini belirtti.

"Hem anne olarak sorumluluklarımı yerine getirebilmek hem yeni işi yürütebilmek için kaldığım çadırın yanındaki çadırda kıyafet satışına başladım." diyen Nasır, eşinin pek çok işte kendisine yardımcı olduğunu aktardı.

Kıyafet bulmakta yaşanan zorluk

Nasır, Gazze'deki koşullar nedeniyle satacak kıyafet bulmakta zorlandığını ifade etti.

Yerinden edilen Filistinli bir kadını kendisi için kıyafet almaya ikna ettiğini söyleyen Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimindeki bölgelerde özellikle yeni doğan bebekler için kıyafet aradığını aktardı.

Nasır, kıyafetleri çadıra kadar getirebilmek için yüksek nakliye ücretini vermek zorunda kaldığını bunun sattığı ürünlere yansıdığını belirtti.

"Zorluklara göğüs germeliyiz"

Nasır, Filistinlilerin, çadırdaki kıyafetlere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek "Kadınlar, işin arkasında kadın olduğunu görünce kendilerini çok rahat hissediyor, kendileri ve çocukları için oradan bir şeyler almak istiyor." diye konuştu.

Filistinli kadın, yeni doğan bebek kıyafetlerinin zor bulunması nedeniyle fiyatlarının yüksek olduğunu kaydetti.

Nasır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkese mesajım zorluklara göğüs germemiz; ağır koşullardan ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken maddiyatın yokluğundan şikayet etmememiz gerektiği.

Bu nedenle hepimiz elimizden geldiğince çalışmalı-çabalamalıyız. Elimizden geldiği kadar asgari düzeyde ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız, kimseden de bir şey beklememeliyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinli Kadın, Kıyafet Satarak Ailesinin Geçimini Sağlıyor - Son Dakika

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