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Gazze'de Filistinliler İçin 100 Gün 100 Yıl Gibi Geçti - Son Dakika
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Gazze'de Filistinliler İçin 100 Gün 100 Yıl Gibi Geçti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için '100 günün 100 yıl gibi geçtiğini' açıkladı. Gazze halkının zor günler yaşadığı belirtilirken, insani ateşkesin hala yürürlükte olmadığı vurgulandı. UNRWA'nın tesislerine sığınan ve ihtiyaçları karşılanan Filistinlilerin sayısı da aktarıldı.

Gazze\'de Filistinliler İçin 100 Gün 100 Yıl Gibi Geçti
14.01.2024 - 21:25,
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için "100 günün 100 yıl gibi geçtiğini" açıkladı.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçti" ifadeleriyle bölgedeki Filistinlilerin, İsrail saldırıları sebebiyle çok zor günler yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze halkının öldürülmemesi, gıda, ilaç, su ve barınma ihtiyacının güvenli şekilde sağlanması için defalarca yapılan çağrılara rağmen, insani ateşkes halen yürürlükte değil." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de UNRWA'nın okul ve eğitim merkezleri dahil 154 tesisine yaklaşık 1 milyon 400 bin Filistinlinin sığındığı, 250 binden fazla Filistinli aileye un temin edildiği ve 10 milyondan fazla öğün dağıtıldığı aktarıldı.

İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı insani felaket

UNRWA, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Refah'taki nüfusun hızlı artışı nedeniyle bölgedeki Filistinliler sığınacak ev bulamıyor. Bölgeye göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir bölümü, kış şartlarında derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarına rağmen hayatta kalan Filistinliler ise barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'de Filistinliler İçin 100 Gün 100 Yıl Gibi Geçti - Son Dakika
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