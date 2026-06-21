Gazze'deki Filistinlilere Hapiste Şiddet Artıyor - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinlilere Hapiste Şiddet Artıyor

21.06.2026 15:24
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İsrail'in Ramle Hapishanesi'nde Gazze'li Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet olayları arttı.

İsrail'in Ramle Hapishanesi'nde bulunan "Rakefit" bölümünde tutulan Gazze Şeridi'nden Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetin arttığı bildirildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlilere ilişkin olarak Ramle Hapishanesi'nde yer altında bulunan, Gazze'den getirilen Filistinlilerin de tutulduğu ve "Rakefit" olarak adlandırılan gizli bölümdeki uygulamalara dikkat çekildi.

Söz konusu Filistinlilerin kendilerine yönelik muameleye ilişkin şikayetlerde bulunmalarının ardından ağır baskı ve şiddete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, son günlerde İsrail cezaevi idaresi ve müdahale birimleri tarafından hücrelere yapılan baskınlarda köpekler, göz yaşartıcı gaz, cop ve benzeri araçların kullanıldığı, bu müdahaleler sonucunda mahkumlar arasında çeşitli yaralanmalar meydana geldiği ifade edildi.

Yaralanmalar arasında diş kırıkları, uzuvlarda ciddi hasarlar ve vücudun farklı bölgelerinde darp izleri bulunduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, alıkonulan Gazzelilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri için psikolojik baskı ve tehditlere maruz bırakıldığı, ayrıca avukat görüşmelerinin dinlendiği ve ihlallerle ilgili delillerin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi.

Cezaevi koşullarında ciddi bir kötüleşme yaşandığı ifade edilen açıklamada, tutuklu Filistinlilerin tıbbi ihmal, yetersiz beslenme, kıyafet ve temizlik malzemesi eksikliği ile karşı karşıya bırakıldığı vurgulandı.

Filistinli Esirler Ofisi, yaşanan ihlallerden İsrail hükümetini ve cezaevi idaresini sorumlu tutarak, uluslararası insan hakları kuruluşlarına acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve gelmesinden bu yana, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerindeki koşulların kötüleştiği yönünde çeşitli insan hakları raporları yayımlandı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin bulunduğu, bunlar arasında çocuk ve kadınların da yer aldığı belirtiliyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının raporlarında, tutukluların işkence, açlık, kötü muamele ve tıbbi ihmal gibi uygulamalardan şikayetçi olduğu aktarılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinlilere Hapiste Şiddet Artıyor - Son Dakika

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