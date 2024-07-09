Gazze'deki hastanede prematüre bebekler hayati risk altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki hastanede prematüre bebekler hayati risk altında

Gazze\'deki hastanede prematüre bebekler hayati risk altında

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasındaki Kemal Advan Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve yakıt sıkıntısı nedeniyle prematüre bebekler hayati risklerle karşı karşıya. Hastanenin halkla ilişkiler yetkilisi, annelerin temel gıdaları alamaması sonucu 40 kadar bebeğin yetersiz beslenmiş ve düşük doğum kilosuyla dünyaya geldiğini belirtti. Elektrik kesintisi durumunda bebeklerin solunum cihazlarıyla hayatta kalma şansının olmadığı ifade edildi. Gazze'deki çatışmaların devam ettiği yoğun nüfuslu bölgede, hamile kadınlar ve yenidoğan bebekler savunmasız durumda bulunuyor.

09.07.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 6 Temmuz 2024

1. Kemal Advan Hastanesi'nden çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalardan bitap düşen Beyt Hanun kasabasında bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki prematüre bebekler, yetersiz beslenme ve ufukta görünen yakıt sıkıntısı nedeniyle hayatı tehdit eden risklerle karşı karşıya.

Hastanenin halkla ilişkiler yetkilisi Wissam Al-Sakani, annelerin gebelik sırasında temel gıdaları alamaması nedeniyle 40 kadar bebeğin yetersiz beslenmiş şekilde ve düşük doğum kilosuyla dünyaya geldiğini söyledi.

"Çocuklarımız yetersiz beslenmiş olarak doğuyor ve özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Burada çocuklarımız solunum cihazlarıyla hayata tutunuyor. Yakıt sıkıntısı yüzünden elektrik kesilirse bu çocuklar ölür."

"Kemal Advan Hastanesi'nde elektrikli cihazları çalıştırmak için mazot kullanıyoruz. Mazot bulunamazsa cihazlar çalışmaz."

Yoğun nüfuslu Gazze'de ağır bir insani kriz yaratan çatışmalar sürerken, hamile kadınlar ve yenidoğan bebekler özellikle savunmasız durumda.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Nisan ayında Gazze Şeridi genelinde yapılan bir anket, görüşülen hamile kadınların yüzde 76'sının kansızlık şikayetinden muzdarip olduğunu, yüzde 99'unun ise temel gıda maddeleri ve takviyelerine ulaşmada güçlük çektiğini ortaya koydu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Halkla İlişkiler, Beyt Hanun, Yenidoğan, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki hastanede prematüre bebekler hayati risk altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:42:07. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki hastanede prematüre bebekler hayati risk altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement