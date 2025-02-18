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Gazze'deki Hastaneler Acil Durumda

DSÖ, Gazze'deki 36 hastaneden sadece 18'inin kısmen çalıştığını ve yatak kapasitesinin yetersiz olduğunu bildirdi.

18.02.2025 18:23
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'deki 36 hastaneden 18'i veya daha azının kısmen çalıştığını ve 1900 olan yatak kapasitesinin ihtiyaç duyulanın çok altında olduğunu bildirdi.

Harris, AA muhabirinin, "Gazze'de ateşkesin başlamasının üzerinden 1 ay geçti. Bu süreçte DSÖ olarak Gazze'ye kaç tır tıbbi malzeme ulaştırabildiniz? Ateşkes ile Gazze'nin sağlık sisteminde bir iyileşme yaşandı mı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

DSÖ'nün Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkesin başlamasının ardından 1,9 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamak için 139 tır dolusu tıbbi malzeme ve ekipman gönderdiğini aktaran Harris, son birkaç günde de DSÖ'nün 7 sağlık tesisine tıbbi malzeme teslim ettiğini belirtti.

Harris, "Gazze'deki 36 hastaneden 18'i veya daha azı kısmen çalışıyor. Toplam yatak kapasitesi 1900 ve ihtiyaç duyulanın çok altında." ifadesini kullandı.

Gazze'nin kuzeyinde sadece 1 hastane olduğunu vurgulayan Harris, Gazze Şeridi'nde bulunan 11 sahra hastanesinden sadece 6'sının kısmen çalıştığını kaydetti.

Harris, DSÖ'nün ateşkesin ardından Refah Sınır Kapısı üzerinden 498 Gazzeli hastanın tıbbi tahliyesini desteklediğine de dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 271 Filistinli öldü, 111 bin 693 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 400'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 840 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 909 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Hastaneler Acil Durumda - Son Dakika

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