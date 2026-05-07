Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

07.05.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Gazze'deki 2,1 milyon kişinin gıda ve hizmetlere erişemediğini açıkladı, açlık devam ediyor.

(ANKARA) - BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine atıfta bulunarak, yoğun nüfuslu Gazze'deki 2,1 milyon kişinin bölgenin yarısından azına hapsedildiğini belirtti. Dujarric bu durumun tarım arazilerine, gıda kaynaklarına ve temel hizmetlere erişimi kısıtladığını, beş aileden birinin günde sadece bir öğün yiyebildiğini kaydetti.

Washington'da gazetecilerle bir araya gelen BM sözcüsü Stephane Dujarric, OCHA verilerine atıfta bulunarak, Gazze'deki 2,1 milyon kişinin artık bölgenin yarısından azına hapsedildiğini, bu durumun tarım arazilerine, gıda kaynaklarına ve temel hizmetlere erişimi kısıtladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"İnsanlar tarım rezervlerinin ve katı atık depolama sahaları gibi kritik tesislerin bulunduğu Gazze'nin bazı bölgelerine erişemiyor. Ayrıca yurt dışına seyahat edemiyor veya Batı Şeria'ya gidemiyor; orada uzman sağlık hizmetleri gibi hizmetler mevcut. Tıbbi tahliye kapsamında çıkmasına izin verilenler, Gazze'de günlük olarak mevcut olmayan hizmetlere ihtiyaç duyanların çok küçük bir kısmını temsil ediyor."

Ateşkese rağmen İsrail ablukası sürüyor

Dünya Gıda Programı'na (WFP) atıfta bulunan Dujarric, her ay 1,6 milyondan fazla kişinin gıda paketleri, sıcak yemek, ekmek veya nakit yardımı aldığını söyledi. Gazze Şeridi genelinde 120'den fazla insani yardım kuruluşu, günde yaklaşık 1,1 milyon öğün sağlıyor.

Dujarric, "Ateşkes ilan edilmesinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmesine rağmen WFP, açlığın ortadan kalkmadığını, yüksek yetersiz beslenme seviyelerinin devam ettiğini belirtti. Pek çok aile hala gıda yardımlarına bağımlı; taze gıdalar ise çok pahalı. Beş aileden biri günde sadece bir öğün yiyor" dedi.

7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de başlayan İsrail saldırılarının ardından, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken ve 172 binden fazla insan yaralandı, ölü ve yaralıların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu biliniyor. 1 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını ve abluka politikasını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:27:00. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.