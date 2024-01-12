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Gazze'deki insani kriz kötüleşiyor, yardım çabaları engelleniyor - Son Dakika
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Gazze'deki insani kriz kötüleşiyor, yardım çabaları engelleniyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'nin kuzeyinde giderek kötüleşen insani krize dikkat çekerek yardım çabalarının önündeki büyük engellere vurgu yaptı. Yardım girişine İsrailli yetkililerin engel olduğunu belirten Dujarric, bölgeye yardım erişiminde ciddi bir gerileme olduğunu ve bu durumun insan hayatı üzerinde yarattığı bedellere dikkat çekti. BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise Gazze'deki sağlık sektörünün giderek tıkandığını ve bu durumun hamileler, çocuklar, hasta ve yaralılar üzerinde dehşet verici sonuçlara yol açtığını belirtti.

Gazze\'deki insani kriz kötüleşiyor, yardım çabaları engelleniyor
12.01.2024 - 11:26,
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ocak (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'nin kuzeyinde giderek kötüleşen insani krize dikkat çekerek yardım çabalarının önündeki büyük engellere vurgu yaptı.

Perşembe günü olağan basın toplantısında konuşan sözcü, "1-10 Ocak tarihleri arasında Gazze Vadisi'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan gıda, ilaç, su ve diğer hayat kurtarıcı malzemelerden oluşan 21 yardım teslimatından sadece 3'ü gerçekleştirilebildi" ifadesini kullandı.

Dujarric, "Gazze'ye tıbbi malzeme tedariki ile kentte ve kuzeyindeki su ve sanitasyon tesislerine yakıt sağlanması" dahil olmak üzere bu yardımların hayati önemini vurgulayarak, yardım girişine "İsrailli yetkililerin engel olduğunu" belirtti.

Önceki aylara kıyasla bölgeye yardım erişiminde ciddi bir gerileme olduğunu belirten Dujarric, "Ocak ayı içinde şu ana kadarki yardım erişim oranı, geçen yılın Aralık ayındaki erişim oranıyla karşılaştırıldığında ciddi bir kötüleme görülüyor" diyerek, Aralık ayında yüzde 70'in üzerinde olan oranın Ocak ayı başında yüzde 14'e düştüğüne dikkat çekti.

Bu kısıtlamaların insan hayatı üzerinde yarattığı bedellere vurgu yapan Dujarric, "Yardım sağlayamadığımız her gün, Gazze'nin kuzeyinde kalan yüz binlerce insan için can kaybı ve acıyla sonuçlanıyor" dedi.

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Gazze'deki sağlık sektörüne ilişkin vahim bir tablo çizdi. Griffiths, "Hastaneler ateş altında kalmaya devam ettikçe Gazze'deki sağlık sektörü giderek tıkanıyor" diye konuştu.

Griffiths, bu durumun dehşet verici sonuçlarına değinerek, "Hamileler bebeklerini güvenli bir şekilde doğuramıyor. Çocuklar aşı olamıyor. Hasta ve yaralılar tedavi olamıyor. İnsanlar ölüyor" dedi.

Griffiths, tüm taraflara "savaş kurallarının açık olduğunu ve tüm tarafların, insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivilleri koruması gerektiğini" hatırlattı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

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