Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.782'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.782'ye yükseldi

Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.782\'ye yükseldi

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 29.782'ye ulaştığı belirtildi.

27.02.2024 11:52
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GAZZE, 27 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 29.782'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.782'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.782'ye yükseldi - Son Dakika
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