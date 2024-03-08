Gazze'deki İsrailli Esirlerin Yakınlarından Hamas'a Anlaşma Talebi

TEL Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas'la esir değişimi konusunda "hemen" bir anlaşmaya varılması talebiyle eylem yaptı.
Kanal 12 televizyonuna göre, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki otoyolu kapatan esir yakınları, kafeslerde oturarak, İsrail hükümetinden esirlerin derhal geri getirilmesini talep etti.
Göstericiler, "Esir takası hemen şimdi" yazılı dövizler taşıdı.
Hamas'ın elinde, bazıları İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiş 136 İsrailli esir ve naaşının olduğu tahmin ediliyor.
İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot daha önce yaptığı açıklamada, "esirler evlerine dönmeden savaşın zaferle sonuçlanmayacağını" söylemişti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapmayı hedeflediğini ve yapamazsa görevde durmayacağını belirtti. Ayrıca, CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmamasının dezavantaj olduğunu ifade etti.
Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği 'Teşkilat Buluşması' etkinliğiyle kadınları bir araya getirdi. Programda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kadınların toplumdaki önemini vurgulayarak, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanda elde ettiği başarıları takdir ettiğini belirtti. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ise 8 Mart'ın artık bir kutlama günü olduğunu ve kadınların mücadelelerle dolu tarihlerinin olduğunu ifade etti.
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