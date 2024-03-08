Gazze'deki İsrailli Esirlerin Yakınlarından Hamas'a Anlaşma Talebi - Son Dakika
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Gazze'deki İsrailli Esirlerin Yakınlarından Hamas'a Anlaşma Talebi

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas'la esir değişimi konusunda 'hemen' bir anlaşmaya varılması talebiyle eylem yaptı. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki otoyolu kapatan esir yakınları, İsrail hükümetinden esirlerin derhal geri getirilmesini talep etti. Hamas'ın elinde, bazıları İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiş 136 İsrailli esir ve naaşının olduğu tahmin ediliyor. İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot daha önce yaptığı açıklamada, 'esirler evlerine dönmeden savaşın zaferle sonuçlanmayacağını' söylemişti.

08.03.2024 23:07
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TEL Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas'la esir değişimi konusunda "hemen" bir anlaşmaya varılması talebiyle eylem yaptı.

Kanal 12 televizyonuna göre, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki otoyolu kapatan esir yakınları, kafeslerde oturarak, İsrail hükümetinden esirlerin derhal geri getirilmesini talep etti.

Göstericiler, "Esir takası hemen şimdi" yazılı dövizler taşıdı.

Hamas'ın elinde, bazıları İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiş 136 İsrailli esir ve naaşının olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot daha önce yaptığı açıklamada, "esirler evlerine dönmeden savaşın zaferle sonuçlanmayacağını" söylemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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