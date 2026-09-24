Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ateşkese rağmen son 24 saatte 6 ölü, 35 yaralı bildirdi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte yaşamını yitiren 6 Filistinlinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 6 ölü ve 35 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1408 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 916 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 928'e, yaralı sayısının 175 bin 30'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.