Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Ekim 2023'ten bu yana can kaybını 74 bin 254'e çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Ekim 2023'ten bu yana can kaybını 74 bin 254'e çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 74 bin 254 kişinin öldüğünü, 175 bin 306 kişinin yaralandığını bildirdi. Son 24 saatte hastanelere 4 kişinin cenazesi ve 28 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 254'e, yaralı sayısı 175 bin 306'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail ordusunun günlük saldırı ve ihlallerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte hastanelere 4 kişinin cenazesinin ve 28 yaralının getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1471 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 189 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 254'e, yaralı sayısının ise 175 bin 306'ya ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığıİnsan HaklarıOrta DoğuFilistinGüncelİsrailGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Gözaltındaki Berna Laçin’den haber var Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
14:02
Rusya, Ukrayna’da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu 33 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 15:28:55. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Ekim 2023'ten bu yana can kaybını 74 bin 254'e çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei