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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi.

Gazze\'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail\'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674\'e yükseldi
25.12.2023 - 16:51,
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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 674'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken can kaybı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 250 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 500 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Kudra ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 20 bin 674'e yaralı sayısının ise 54 bin 536'ya yükseldiğini aktardı.

Her gün yaklaşık 180 kadın insanlık dışı şartlarda doğum yapıyor

İsrail saldırılarında 311 sağlık personelinin öldüğünü ve 102 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 141 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 23 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğunu söyledi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastane ve kliniklerde doluluk oranının yüzde 350'ye ulaştığını kaydeden Kudra, yüzlerce yaralının servislerde ve ameliyathanelerde yerde yattığını bildirdi. Barınma merkezlerinde 900 bin çocuğun ve 50 bin hamile kadının kıtlık, sindirim ve solunum sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kudra, her gün yaklaşık 180 kadının insanlık dışı şartlarda doğum yaptığını aktardı. Kudra ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, 5 bin kişinin hayatını kurtarmak için öncelikli ve acil olarak tahliye edilmesi için yeni bir mekanizmanın sağlanmasını talep ederken, tıbbi yardım ile yakıtın Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere akışının kontrol altına alınması için tüm tarafları etkili önlemler almaya çağırdı. - GAZZE

Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi - Son Dakika
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