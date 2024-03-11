Gazze'deki sağlık çalışanları ramazana aç girdi - Son Dakika
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Gazze'deki sağlık çalışanları ramazana aç girdi

Gazze'nin kuzeyindeki 2 bini aşkın sağlık çalışanı, ramazana iftar veya sahurda yiyecek yemekleri olmadan girdi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü, sağlık çalışanlarının 24 saat görev başında olduğunu ancak yiyecek bulamadıklarını belirtti. Sağlıkçılar, yetersiz beslenme nedeniyle zayıfladı ve ramazana aç girecekler.

11.03.2024 00:31  Güncelleme: 00:34
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Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlık çalışanının ramazana iftar veya sahurda yiyecek yemekleri olmadan girdiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, kuzeydeki sağlık çalışanlarının 24 saat görev başında olduğunu ancak yiyecek yemek bulamadığını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının, yetersiz beslenmeden ötürü zayıfladığını aktaran Kudra, Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlıkçının ramazana sahur veya iftar etmeden başlayacağını ifade etti.

Kudra, uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına, sağlık ekiplerinin çalışmalarını yürütebilmeleri için hazır yemek sağlama çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki sağlık çalışanları ramazana aç girdi - Son Dakika

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