Gazze'deki sağlık çalışanları ramazana aç girdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mansur Yavaş rekor oyla geliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışının bittiğini ve Mansur Yavaş'ın rekor oyla geleceğini söyledi. Özel, İstanbul seçimlerinin genel seçim havasında geçtiğini belirtti. Ayrıca, CHP'nin diğer partilerle anlaşması olmadığını ve İzmir'de büyük bir değişim yarattıklarını ifade etti. Özel, seçim gecesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ve sonuçları duyuracaklarını söyledi.