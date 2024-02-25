Gazze\'deki sağlık sektörü vahim durumda

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İsrail'in saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sektörünün durumunun son derece vahim olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından kuzeydeki hastanelerin durumuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Durumun son derece vahim ve tarif edilemez boyutta olduğu ifade edilen açıklamada, El-Ehli Baptist ve Uluslararası El-Hulu Hastanesinde yakıtın tükendiği kaydedildi.

İlaçların saklandığı dolaplarda elektrik olmadığı için ilaçların bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, yakıt yetersizliğinden onlarca ambulans ve sivil savunma aracının hizmet dışı kaldığı, jeneratörleri çalıştıracak yakıt, ambulans ve ilaç olmaması nedeniyle de diyaliz ve yoğun bakım hastalarının ölümle karşı karşıya oldukları aktarıldı.