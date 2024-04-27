Gazze\'deki çocuklar savaşın etkileriyle mücadele ediyor

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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde çadırda yaşayan Filistinli 15 yaşındaki kız çocuğu Meha es-Sarsak, çamaşır ve bulaşık yıkayarak ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Gazze'deki savaş en çok çocukları etkiliyor. Savaşta anne ya da babaları ölen veya alıkonulan ve evsiz kalan pek çok çocuk, "ev geçindirme" derdiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarının başlamasıyla birlikte 6 ay önce Gazze'nin kuzeyindeki Eş- Şucaiyye Mahallesi'nden, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine göç eden Sarsak da bu çocuklardan biri.

Kardeşlerinin en büyüğü olan Sarsak, 10 kişilik ailesini geçindirecek kimse olmadığı için bu işi üstlenmek zorunda kaldı.

Başlangıçta fırınlarda kuyruğa girip, satın aldığı ekmekleri kuyruğa girmek istemeyenlere satarak para kazanan Sarsak, bu iş çok vakit aldığı ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için başka bir iş aramaya koyuldu.

En büyük sıkıntı: Su

"İçinde bulunduğumuz zor şartlar ve sabit bir gelirimizin olmaması nedeniyle çalışmak zorunda kaldım. Kendim için değil ailem için çalışıyorum." diyen Sarsak, seçtiği bu işte en çok da su bulma konusunda sıkıntı yaşadığını ifade ediyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresindeki çadırlarda yaşayan yerinden edilmişlerin kıyafetleri ile bulaşıklarını yıkayan Sarsak, suya her zaman kolay ulaşamadığını söylüyor.

Sarsak, "Hastane içinde ve dışında su alabileceğim yerler buldum. Bazen uzun mesafeler katederek su getiriyorum, bazen su bulunmuyor ve uzun süre kuyrukta bekliyorum, bazen hastane dışına çıkıyorum ve elimde su taşımak zorunda kalıyorum." diyor.

Filistinli çocuk, bu iş için gerekli olan bidon, leğen ve temizlik malzemeleri temin etmekte de sıkıntı yaşadığını ancak sonunda bu malzemelere ulaştığını kaydediyor.

Savaş, çocukluğumuzu elimizden aldı

Sürekli korku ve endişe içinde yaşadıklarını dile getiren Sarsak, Gazze'deki tüm çocuklar gibi savaşın bitmesini ve evlerine dönmeyi istediğini ifade etti.

Sarsak, "Savaş, çocukluğumuzu ve en temel haklarımızı elimizden aldı. Bizi, tehlikeli ve zor koşullar altında çalışmak zorunda bıraktı." diyerek yaşadıkları acı durumu dile getirdi.