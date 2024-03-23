Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İslam dünyasına Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kalkması için harekete geçme çağrısı yapıyor

Güncel

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İslam dünyasına Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kalkması ve özgürleşmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam alimleri ve önde gelenlerine iş işten geçmeden Gazze halkının kurtarılması için elden gelen tüm çabayı sarf etme çağrısı yapılarak, ramazan ayının da bu yöndeki çabaların artırılması için fırsat bilinmesi istendi.

Genç, yaşlı, kadın, erkek tüm Müslümanlara Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kalkması ve özgürleşmesi için harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, İslam ülkeleri ve yönetimlerinden de tüm araçlarla Gazze'ye destek olması talep edildi.

İsrail'in başta ekonomik ve kültürel olmak üzere her yolla boykot edilmesi çağrısı vurgulanan açıklamada, Filistin davasının bilinmesi ve duyurulması için sosyal faaliyetler düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca bu yolla İsrail'in saldırılarının neden olduğu can kayıpları ile cami, ev, okul ayırt etmeden geride bıraktığı yıkımın gözler önüne serilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 142 Filistinli öldürüldü, 74 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.