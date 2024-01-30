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Gazze'deki Yerinden Edilmiş İnsanlar Feci Koşullarda Yaşıyor - Son Dakika
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Gazze'deki Yerinden Edilmiş İnsanlar Feci Koşullarda Yaşıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de yerinden edilmiş on binlerce insanın yiyecek, su, barınma, tıbbi bakım eksikliği nedeniyle geçici barınma bölgelerinde feci koşullardan muzdarip olduğu konusunda uyardı. BM ajansı, özellikle yağmur kaynaklı su baskınlarında 'tuvalet bulunmaması nedeniyle hastalıkların yayılma riskinin arttığı' uyarısında bulundu.

Gazze\'deki Yerinden Edilmiş İnsanlar Feci Koşullarda Yaşıyor
30.01.2024 - 13:30,  Güncelleme: 13:34
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GAZZE, 30 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de yerinden edilmiş on binlerce insanın yiyecek, su, barınma, tıbbi bakım eksikliği nedeniyle geçici barınma bölgelerinde feci koşullardan muzdarip olduğu konusunda uyardı.

BM ajansı, özellikle yağmur kaynaklı su baskınlarında "tuvalet bulunmaması nedeniyle hastalıkların yayılma riskinin arttığı" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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