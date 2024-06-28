Gazze'den 21 hastanın tıbbi tahliyesi gerçekleşti - Son Dakika
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Gazze'den 21 hastanın tıbbi tahliyesi gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, İsrail'in 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından ilk kez dün Gazze'den 21 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Jasarevic, Gazze'de binlerce hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gazze'deki yaşam koşullarının kötüleştiğini vurgulayan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, daha fazla yardımın gerekliliğine dikkat çekti.

28.06.2024 14:49
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, İsrail'in 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından ilk kez dün Gazze'den 21 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Jasarevic ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Dün Gazze'deki 21 hastanın tıbbi tahliyesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, 7 Mayıs'tan, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasından bu yana ilk kez oluyor" ifadelerini kullanan Jasarevic, Gazze'de 6 binden fazla travmaya bağlı hasta ve 2 binden fazla kanser ile kalp sorunu ciddi rahatsızlığı olanlar dahil 10 binden fazla tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Jasarevic, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de 5 bin hastanın tahliye edildiğini, 7 Mayıs'tan bu yana ise bunun gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Bu durum, 2 binden fazla kişinin hayat kurtaran kritik öneme sahip özel sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı anlamına geliyor." dedi.

Jasarevic, Gazze'de görülen yüksek sıcaklıklar nedeniyle çeşitli bulaşıcı hastalık riskinin arttığını da söyledi.

"Gazze'deki insanların her şeye ihtiyacı var"

Toplantıya çevrim içi katılan Wateridge de Gazze'de şimdiye kadarki en kötü şartların yaşandığına ve durumun iyiye gitmediğine işaret etti.

Wateridge, sıcaklıkların artmasıyla buradaki yaşam koşullarının daha da kötüye gittiğini belirtti.

Refah Sınırı Kapısı açık olduğunda da dahi Gazze Şeridi'ne yeterli yardım girişinin olmadığını hatırlatan Wateridge, "Buradaki insanlar çaresiz durumdalar, her şeye ihtiyaçları var. Çok az sayıda yardım tırı giriş yaptığında insanlar onlara ulaşmak için akın edecek. İşte karşı karşıya olduğumuz durum budur. Buna verilecek tek yanıt, daha fazla yardım, yiyecek ve ilaç temin etmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'den 21 hastanın tıbbi tahliyesi gerçekleşti - Son Dakika

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