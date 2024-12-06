Gazze'den 8 Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleşti

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki 8 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) sivil koruma mekanizması aracılığıyla, DSÖ'nün öncülüğünde Gazze'deki 8 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini kaydeden Ghebreyesus, bunlardan 5'inin Belçika, 2'sinin İspanya ve birinin ise Romanya'ya gönderildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, "Ortaklık ve destekleri için tüm paydaşlara ve hastaları kabul eden hükümetlere minnettarız. Gazze genelinde en az 12 bin hastanın hayatta kalmak için hala tıbbi tahliyeye ihtiyacı var. Tüm koridorların hızlı ve etkili bir şekilde kullanılmasını ve tüm hastaların zamanında hayat kurtarıcı bakım almasını sağlamayı talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.