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Gazze'den fırlatılan füzeler, Yahudi yerleşim birimlerinde sirenleri çaldırdı - Son Dakika
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Gazze'den fırlatılan füzeler, Yahudi yerleşim birimlerinde sirenleri çaldırdı

Gazze Şeridi'nden atılan bir dizi füze saldırısının ardından, Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çaldı. İsrail ordu radyosu tarafından yayınlanan habere göre, Holit ve Nahal Oz Yahudi yerleşim yerleri hedef alındı. Filistinli gruplar henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı. İsrailli askeri kaynaklar, ülkenin uzun menzilli füze savunma sisteminin başarılı olduğunu ancak kısa menzilli füze saldırılarında zorlandığını belirtiyor.

Gazze\'den fırlatılan füzeler, Yahudi yerleşim birimlerinde sirenleri çaldırdı
07.01.2024 - 13:53,
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Gazze Şeridi'nden bir dizi füze fırlatılmasının ardından Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.

İsrail ordu radyosunda konuya dair haber yayımlandı.

Habere göre, füzelerin fırlatılmasıyla yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde sirenler çaldı.

Yediot Ahronot gazetesine göre füzeler, Holit ve Nahal Oz Yahudi yerleşim yerlerini hedef aldı.

Füze saldırısına ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrailli askeri kaynaklar, ülkenin füze savunma sisteminin uzun menzilli füzelerin düşürülmesinde başarılı olduğunu ancak Gazze çevresine yönelik kısa menzilli füze saldırılarında zorlandığını ifade ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'den fırlatılan füzeler, Yahudi yerleşim birimlerinde sirenleri çaldırdı - Son Dakika
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