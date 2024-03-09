- Gazze halkının açlık ve susuzlukla mücadelesi sürüyor
Gazzeli çocuklar yemek dağıtım noktalarında saatlerce sıra bekliyor
GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle can kayıpları artarken Deyr El Balah kentinde yüzlerce kişi dağıtılan yardımlarla yaşamlarını idare etmeye çalışıyor. Özellikle Filistinli çocuklar Deyr El Balah'taki gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı şiddetli saldırılar 155 gündür aralıksız devam ederken Gazze Şeridi'nde felaketin boyutları da her geçen gün derinleşiyor. Dünyanın eleştirilerine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına ara vermeyen İsrail'in kasıtlı olarak aç bıraktığı ve susuz bıraktığı Gazze'de halk ise ABD, Ürdün, Belçika ve bazı ülkelerin havadan bıraktığı insani yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. İnsani yardımların da yetersiz kaldığı Gazze'nin Deyr El Balah kentinde yüzlerce kişi dağıtılan yardımlarla yaşamlarını idare etmeye çalışıyor. Özellikle Filistinli çocuklar Deyr El Balah'taki gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Ellerindeki boş kapları doldurmaya çalışan çocuklar ailelerine yemek götürmeye çalışıyor.
Öte yandan, Gazze Şeridi'nde gıda ve su yetersizliği nedeniyle can kayıpları da artmaya devam ediyor. İsrail'in abluka altına aldığı ve yardım girişine büyük ölçüde izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'nde açık ve susuzluktan 3 çocuk da hayatını kaybetti. El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de çok sayıda çocuk yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle bağışıklık sistemi hastalıklarıyla mücadele ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gazze halkının açlık ve susuzlukla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
İstanbul'da boşanma aşamasında olan emekli polis memuru Cengiz Bedir, eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nde tarlasına gömdü. Yakınları tarafından polise başvurulması üzerine Bedir gözaltına alındı ve itirafı sonucunda anne ve oğlunun cansız bedenleri tarladan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in gelinliği, annesi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Olayın ardından anne Hatice Kurt, genç kızlara nasihatlerde bulunarak, gelinliği yakarken alkışlarla ve ağıtlarla izlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?