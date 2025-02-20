Gazze Hükümeti, Kızılhaç'ın Cenaze Tesliminde Çifte Standartları Kınadı

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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin İsrailli ve Filistinli esirlerin cenazelerinin teslimi sırasında uyguladığı çifte standartları kınadı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılhaç İsrailli esirlerin cenazelerini teslim aldığında ciddi törenler düzenlerken, Filistinli şehitlerin cenazeleri mavi torbalar içinde teslim ediliyor ve insan onurunun en temel unsurlarından yoksun şekilde kamyonlara atılıyor." ifadesini kullandı.

Burada yaşanan çifte standarda dikkati çeken Sevabite, şunları kaydetti:

"Muameledeki bu apaçık ayrımcılık, çifte standartları yansıtıyor ve uluslararası toplumun adalet ve hakkaniyeti sağlamadaki yetersizliğini ortaya koyuyor!"

Hamas, bu sabah Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Teslim işlemi sırasında İsrailli esirlere ait her bir cenaze ayrı tabutlara konulmuştu.