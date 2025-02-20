Gazze Hükümeti, Kızılhaç'ın Cenaze Tesliminde Çifte Standartları Kınadı - Son Dakika
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Gazze Hükümeti, Kızılhaç'ın Cenaze Tesliminde Çifte Standartları Kınadı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Kızılhaç'ın İsrailli ve Filistinli esirlerin cenazelerine yönelik farklı muamelelerini eleştirdi. Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Kızılhaç'ın İsrailli cenazeleri için düzenlediği törenlerin yanı sıra Filistinli şehitlerin cenazelerinin insan onuruna aykırı bir şekilde muamele gördüğünü belirtti. Bu ayrımcılığın uluslararası toplumun adalet sağlama konusundaki yetersizliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

20.02.2025 17:51
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin İsrailli ve Filistinli esirlerin cenazelerinin teslimi sırasında uyguladığı çifte standartları kınadı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılhaç İsrailli esirlerin cenazelerini teslim aldığında ciddi törenler düzenlerken, Filistinli şehitlerin cenazeleri mavi torbalar içinde teslim ediliyor ve insan onurunun en temel unsurlarından yoksun şekilde kamyonlara atılıyor." ifadesini kullandı.

Burada yaşanan çifte standarda dikkati çeken Sevabite, şunları kaydetti:

"Muameledeki bu apaçık ayrımcılık, çifte standartları yansıtıyor ve uluslararası toplumun adalet ve hakkaniyeti sağlamadaki yetersizliğini ortaya koyuyor!"

Hamas, bu sabah Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Teslim işlemi sırasında İsrailli esirlere ait her bir cenaze ayrı tabutlara konulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Hükümet, İsrail, Güncel, Medya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Hükümeti, Kızılhaç'ın Cenaze Tesliminde Çifte Standartları Kınadı - Son Dakika

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