Gazze Hükümeti'nden Vance İddialarına Yanıt - Son Dakika
Gazze Hükümeti'nden Vance İddialarına Yanıt

16.04.2026 13:59
Gazze hükümeti, Vance'in insani yardımlar hakkındaki açıklamalarını yanıltıcı buldu.

Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Gazze Şeridi'ne giren insani yardımların son yılların "en yüksek" seviyesinde olduğu yönündeki iddialarını yalanladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne giren insani yardımlara ilişkin bilgi verildi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamalarının "uluslararası kamuoyunu yanıltıcı olduğu ve gerçekle hiçbir bağının bulunmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, Vance'in ifadelerinin "Gazze'deki insani durumun gerçekliğinden açıkça kopuk olduğu" belirtilirken "Bu iddialar, belgelenmiş sahadan verilerle tamamen çelişmektedir." ifadeleri kullandı.

Gazze'ye giren insani yardımların ortalamasının 227 tırı geçmediği bilgisi verilen açıklamada, "İnsani protokole göre fiili ihtiyaç günlük 600 tırdır. Yani giren miktar, gereken minimum düzeyin yüzde 37'sini bile aşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'ye giren yakıt tırlarının "ihtiyacın yüzde 14'ünü geçmediği" vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, iddia edildiği gibi benzeri görülmemiş bir yardım akışını değil kötüye giden insani gerçekliği yansıtmaktadır."

Georgia Üniversitesi'nde dün düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde konuşan Vance, "Başa geldiğimizde, Gazze'deki insani durum tamamen bir felaketti. Gazze'de barış anlaşmasını sağlayan kişi Donald Trump'tır." demişti.

Vance, seyircinin "Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz." protestosu üzerine "Şu anda Gazze'ye son 5 yılda olduğundan daha fazla insani yardım ulaşıyor çünkü, bu durumu ciddiye aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze Hükümeti'nden Vance İddialarına Yanıt - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazze Hükümeti'nden Vance İddialarına Yanıt - Son Dakika
