Gazze, İnsani Yardım Çalışanları İçin Ölümcül - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze, İnsani Yardım Çalışanları İçin Ölümcül

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Gazze'nin insani yardım çalışanları için en tehlikeli yer olduğunu açıkladı.

02.04.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de çok sayıda insani yardım çalışanının öldüğünü belirterek, "Gazze, insani yardım çalışanları için dünyadaki en ölümcül yer." dedi.

Dışişleri Bakanı Lammy ve Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere parlamentosunda Avam Kamarası üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Lammy, İsrail'in Filistin'in toprak bütünlüğünü etkileyecek şekilde bazı yeni yerleşim ve yol çalışmaları yürütmesine ilişkin soruya, "Uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşim yerlerinin geliştirilmesini kesin bir dille kınıyoruz. Bu yerleşim yerleri ne İsraillilere ne de Filistinlilere güvenlik sağlar. Ayrıca, Filistin Devleti vizyonunu baltalayıp daha fazla şiddete yol açacak Batı Şeria'nın ilhakı çağrılarını da kınıyorum." yanıtını verdi.

Bu konudaki düşüncelerini İsrailli mevkidaşlarıyla da paylaştığını anlatan Lammy, Filistinlilerin topraklarını gasbeden yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin dokunulmazlığının ise kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

Lammy, İsrail'in savaş hedeflerini ve askeri operasyonlarını Batı Şeria'ya taşıdığını belirterek bu duruma tepki gösterdi. Bu tepkisini hem kendisinin hem de Falconer'in İsrailli mevkidaşlarına ilettiğini anlatan Lammy, sivillerin ve sivil altyapının korunmasının önemini vurguladı.

Dünya Merkez Mutfağı adlı sivil toplum örgütünün geçen yıl Gazze'de İsrail saldırılarının hedefi olduğunu hatırlatan Lammy, saldırı hakkında İsrail'de yürütülen soruşturmanın tamamlanması için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a baskı yaptığını ifade etti.

"Gazze, insani yardım çalışanları için dünyadaki en ölümcül yer." diyen Lammy, İsrail'in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana 400 yardım çalışanının öldürüldüğünü söyledi.

"Şu an hala İsrail hükümetiyle fikir ayrılıklarımız olmasından üzüntü duyuyorum"

Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtlayan Falconer de Gazze'de İsrail saldırılarının devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Göreve geldiğimizden beri uluslararası hukukun önemine işaret ediyoruz. Gazze'de ateşkes istediğimizi her seferinde açıkça söyledik. Şu an hala İsrail hükümetiyle fikir ayrılıklarımız olmasından ve son birkaç haftadır Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı üzüntü duyuyorum." diye konuştu.

Falconer, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellemesini "kabul edilemez" olarak nitelerken ateşkes şartlarına geri dönülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ateşkes, yardımlar ve iki devletli çözüm gibi konularda İsrailli mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Falconer, "Gazze'ye yardımların girişini sağlamak için elimizden gelenleri ortaklarımızla görüşmeye devam ediyoruz ancak şu noktada İsrail'in Gazze'ye giren yardımlarla ilgili kısıtlamaları gevşetmesi gerekiyor. Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamanın tek yolu bu. Ateşkes süresince yardımlarda büyük bir artış gördük ve tekrar görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İngiltere, Orta Doğu, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze, İnsani Yardım Çalışanları İçin Ölümcül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

23:29 CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
22:34 Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
20:54 Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
19:52 Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
19:46 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
09:59 Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda
09:52 Altın bayram dinlemedi Yeni rekor geldi Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi
09:45 Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
09:42 Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:17 Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:36 Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 00:24:46. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze, İnsani Yardım Çalışanları İçin Ölümcül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement