Gazze kentinde İHA\'lı saldırıda 1 Filistinli öldü, dünden bu yana can kaybı 3\'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir otomobile insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Gazze kentinin Es-Saftavi Mahallesi'nde bir otomobili hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.

Böylelikle İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş oldu. Saldırılarda 4'ü çocuk yaklaşık 30 kişi de yaralandı.