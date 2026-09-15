Gazze kentinde İHA'lı saldırıda 1 Filistinli öldü, dünden bu yana can kaybı 3'e çıktı - Son Dakika
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Gazze kentinde İHA'lı saldırıda 1 Filistinli öldü, dünden bu yana can kaybı 3'e çıktı

Gazze kentinde İHA\'lı saldırıda 1 Filistinli öldü, dünden bu yana can kaybı 3\'e çıktı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Es-Saftavi Mahallesi'nde bir otomobile İHA ile düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Dünden bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3'e yükselirken, saldırılarda 4'ü çocuk yaklaşık 30 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir otomobile insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Gazze kentinin Es-Saftavi Mahallesi'nde bir otomobili hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.

Böylelikle İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş oldu. Saldırılarda 4'ü çocuk yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze kentinde İHA'lı saldırıda 1 Filistinli öldü, dünden bu yana can kaybı 3'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze kentinde İHA'lı saldırıda 1 Filistinli öldü, dünden bu yana can kaybı 3'e çıktı - Son Dakika
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