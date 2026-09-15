Gazze'nin el-Rimal mahallesinde İsrail İHA saldırısı düzenledi, çadır tahrip oldu
Gazze'nin merkezindeki el-Rimal mahallesinde İsrail'in İHA ile düzenlediği hava saldırısında bir çadır tahrip oldu. Saldırının ardından çadırın 14 Eylül 2026'daki görüntüsü kaydedildi.
GAZZE, 15 Eylül (Xinhua) -- Gazze'nin merkezindeki el-Rimal mahallesinde İsrail'in İHA ile düzenlediği hava saldırısının ardından tahrip olan bir çadır, 14 Eylül 2026. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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