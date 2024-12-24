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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından " Gazze'nin Kutsal Kadınları" sergisi düzenledi.

KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında gerçekleştirilen sergide, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aksoy tarafından hazırlanan 21 parça eserle, kadınlar üzerinden Gazze'de yaşanan dram anlatıldı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, dünyada yaşanan savaşların mağdurların her zaman kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olduğunu vurgulayarak, "Barış içinde yaşamak isteyen toplumlar, 'Medeniyiz' diyen ama medeniyetten nasibini almamış insanlar yüzünden mağdur oluyor. Allah, Gazze'deki mazlumlara yardım etsin" dedi.

Normal Doğum Eylem Planı toplantısı yapıldı

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul başkanlığında, "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, kurum idarecileri ile bir araya gelen Yurdakul, il genelinde gerçekleştirilen doğum süreçlerini ve normal doğumu teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Yurdakul, normal doğumun hem anne hem de bebek açısından önemli faydalar sağladığını belirterek, sağlık çalışanlarının bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekti.

Toplantıda, anne ve bebek sağlığını ön planda tutan uygulamaların yaygınlaştırılması, doğum sürecindeki hizmet kalitesinin artırılması ve normal doğum oranlarının yükseltilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tunç'tan Çalışkan'a ziyaret

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

Tunç, Karaman'daki eğitim faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, özellikle öğrencilerin milli ve manevi değerlerle donatılmasına yönelik projelerin takdirle karşılandığını aktardı.

Çalışkan ise, İletişim Başkanlığı'nın toplumsal bilincin artırılması ve milli değerlerin korunması yönündeki çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Eğitim kurumlarımızda geleceğin Türkiye'sini inşa edecek bireyler yetiştirmek için gayretle çalışıyoruz. Bu süreçte kurumlar arası iş birliğinin sağlanması, hedeflerimize ulaşmamızda büyük bir güç oluşturuyor" dedi.