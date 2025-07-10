Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 'Trump Rivierası' Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 'Trump Rivierası' Projesi

10.07.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tony Blair Enstitüsü'nden yetkililerin Gazze'ye yönelik tartışmalı ekonomik planı gündemde.

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair tarafından kurulan Tony Blair Enstitüsünden (TBI) iki yetkilinin, Gazze'nin çatışma sonrası yeniden inşasını "Trump Rivierası" fikriyle "canlandırmayı" öngören bir projede rol oynadığı ileri sürüldü.

Financial Times (FT) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, "Trump Rivierası" fikriyle şekillenen Gazze'nin gelişen bir ticaret merkezi olarak tasarlanmasını öngören plan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle paylaşıldı.

İsrailli iş insanlarının öncülüğünde hazırlanan ve ABD merkezli danışmanlık firması Boston Consulting Group'un (BCG) finansal model sağladığı planda, Gazze'nin yapay adalarla turizme açılması, kripto paraların kullanıldığı ticaret ortamının kurulması, Gazze'yi Hindistan-Orta Doğu-Avrupa ekonomik koridoruna bağlayacak bir liman inşası ve düşük vergi oranları uygulanması gibi projelerin yer aldığı belirtildi.

Kaynaklar, mesajlaşma grubunda TBI'den iki yetkilinin bulunduğunu ve bu yetkililerin "Gazze Ekonomik Planı" başlıklı bir belgeyi, grup üyeleriyle paylaştığını iddia etti.

TBI yetkilisi tarafından paylaşılan belgede, Gazze'deki çatışmanın bölgenin yeniden inşası için "yüzyılda bir karşılaşılabilecek bir fırsat yarattığı" kaydedildi.

Planı hazırlayan İsrailli iş insanları arasında yatırımcı Liran Tancman ve Michael Eisenberg'ün bulunduğu belirtilen haberde, Gazze'de yaşayan 500 bin Filistinlinin 9 bin dolar karşılığında bölgeyi terk etmesinin sağlanması önerisi de uluslararası çevrelerde "zorla nüfus değiştirme" olarak değerlendirilerek yoğun eleştiri aldı.

TBI'nin açıklaması

İddialara cevap veren TBI sözcüsü, "Söz konusu sunum BCG'ye aitti, TBI bu sunumun hazırlanmasına dahil olmadı veya içeriğine hiçbir katkı sunmadı." ifadesini kullandı.

Sözcü, Financial Times'ın sunduğu deliller üzerine, yetkililerin "yalnızca dinleme amacıyla" yazışma grubunda bulunduğunu belirterek "TBI'nin bu grubun ne üzerine çalıştığından habersiz olduğunu ya da planların tartışıldığı görüşmelere katılmadığını hiçbir zaman söylemedik." dedi.

TBI sözcüsü "TBI kesinlikle kendi iç belgesini BCG çalışması için sunmamıştır." diye konuştu.

Financial Times (FT) gazetesi, 6 Temmuz'da BCG'nin, yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) girişimini geliştirmek için milyonlarca dolarlık sözleşme imzaladığı ve Gazze'deki Filistinlileri "yeniden yerleştirme" planını modellediğini ortaya çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Şubat'ta paylaştığı yapay zekayla hazırlanmış videoda, Gazze Şeridi'ni tatil kentine çevrilmiş, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da burada "tatil yapıyor" gibi göstermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Tony Blair, Orta Doğu, Politika, Olaylar, Ekonomi, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 'Trump Rivierası' Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

13:04
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
19:27
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
19:06
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
17:24
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
17:00
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 13:32:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 'Trump Rivierası' Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.