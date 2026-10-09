Gazze Sağlık Bakanlığı raporunda 3 yılda 74 bin 237 kişi öldü, 21 bin 976'sı çocuk - Son Dakika
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Gazze Sağlık Bakanlığı raporunda 3 yılda 74 bin 237 kişi öldü, 21 bin 976'sı çocuk

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Gazze Sağlık Bakanlığının 'Soykırım Savaşının 3 Yılı' raporunda, İsrail'in 3 yıldır sürdürdüğü saldırılarda 74 bin 237 Filistinlinin öldüğü, 175 bin 267 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenlerin 21 bin 976'sı çocuk, 11 bin 301'i kadın olurken 71 bin 846 çocuk da yetim kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 yıldır sürdürdüğü soykırımda 21 bin 976'sı çocuk, 74 bin 237 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 175 bin 267 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Soykırım Savaşının 3 Yılı" başlıklı raporda, saldırıların yol açtığı can kayıpları, çocukların durumu ve sağlık sistemindeki yıkıma ilişkin veriler paylaşıldı.

Rapora göre hayatını kaybedenlerin 21 bin 976'sını çocuklar, 11 bin 301'ini kadınlar, 5 bin 405'ini yaşlılar ve 35 bin 555'ini erkekler oluşturuyor. Çocukların toplam can kaybı içindeki payı ise yüzde 29,6.

Yaralananlar arasında 45 bin 569 çocuk, 24 bin 537 kadın ve 12 bin 269 yaşlı yer alıyor.

Savaş sırasında doğan 612 çocuk öldürüldü

Raporda, hayatını kaybeden çocukların 1125'inin bir yaşından küçük olduğu, 5 yaşından küçük çocuklarda can kaybının 5 bin 444'e ulaştığı belirtildi.

Savaş sırasında dünyaya gelen 612 çocuğun öldürüldüğü, çocuklarda 1134 uzuv kaybı vakasının kaydedildiği aktarıldı.

Gazze'de 71 bin 846 çocuk yetim kalırken, 914 bin 102 çocuk eğitimden, 1 milyon 204 bin 102 çocuk ise gıda güvenliğinden mahrum kaldı.

5 yaş altı çocuklarda ölüm hızının 2022'de her 1000 canlı doğumda 13,6 iken, 2025'te 33,4'e yükseldiği kaydedildi.

Yetersiz beslenme nedeniyle 466 kişi yaşamını yitirdi

İzleme döneminin başlangıcından bu yana yetersiz beslenme nedeniyle 157'si çocuk, 466 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

5 yaşından küçük çocuklarda 2024'te 40 bin 32, 2025'te 94 bin 86 ve 2026'nın ocak-ağustos döneminde 23 bin 883 akut yetersiz beslenme vakası kaydedildi.

Bu vakaların 2024'te 7 bin 619'unun, 2025'te 17 bin 949'unun, 2026'nın ilk 8 ayında ise 3 bin 148'inin ağır akut yetersiz beslenme olduğu aktarıldı.

Gazze'deki 38 hastanenin tamamı hedef alındı

Rapora göre Gazze'deki 38 hastanenin tamamı hedef alındı. Hastanelerin 19'u hizmet dışı kalırken, diğer 19'u kısmen faaliyet gösteriyor.

Bölgede ayrıca 12 sahra hastanesi hizmet veriyor.

Birinci derece sağlık hizmeti sunan 158 merkezin tamamının hedef alındığı, bunların 64'ünün hizmet dışı kaldığı, 94'ünün ise kısmen çalıştığı belirtildi.

Sağlık çalışanlarından 1723 kişinin hayatını kaybettiği, 362'sinin gözaltına alındığı aktarıldı. Sağlık tesislerinin 825 kez, ambulansların ise 216 kez hedef alındığı kaydedildi.

Temel ilaçların yüzde 44'ünde stok tükendi

Raporda, temel ilaç kalemlerinin yüzde 44'ünün, tıbbi sarf malzemesi kalemlerinin ise yüzde 54'ünün stoklarının tükendiği belirtildi.

Laboratuvar test malzemelerinde eksiklik oranının yüzde 83'e, laboratuvar sarf malzemelerinde ise yüzde 71'e ulaştığı aktarıldı.

2026'da kalp ameliyatlarında kullanılan ilaçlarda ortalama yetersizlik oranı yüzde 96, göz cerrahisi ilaçlarında yüzde 85, kanser ve kan hastalıklarına yönelik ilaçlarda yüzde 59 olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışında tedavi bekleyen 2 bin 27 hasta hayatını kaybetti

Gazze'de kayıtlı 21 bin hastanın yurt dışında tedavi için beklediği, bunların 5 bin 803'ünün çocuk, 4 bin 800'ünde ise tümör vakası bulunduğu bildirildi.

Tedavi bekleyenler arasında hayat kurtarıcı müdahaleye ihtiyaç duyan 160 hasta ile 2 bin 220 acil vaka bulunduğu belirtildi.

Gazze dışında tedavi olmayı beklerken hayatını kaybeden hasta sayısının 2 bin 27'ye ulaştığı, bunların 264'ünün çocuk olduğu aktarıldı.

Şubat 2026'dan raporun hazırlandığı tarihe kadar 2 bin 853 hastanın Gazze dışına tedavi amaçlı tahliye edildiği bilgisi verildi.

Raporda gençlerin ruh sağlığına ilişkin araştırmaya da yer verildi

Raporda 2024 tarihli araştırmaya da işaret edilerek bu çalışmaya katılan gençlerin yüzde 98'inin yaşamları için sürekli kaygı duyduğuna dikkat çekildi.

Aynı araştırmaya göre gençlerin yüzde 61'i orta veya ağır düzeyde kaygı, yüzde 57'si ise orta veya ağır düzeyde depresyonla mücadele ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze Sağlık Bakanlığı raporunda 3 yılda 74 bin 237 kişi öldü, 21 bin 976'sı çocuk - Son Dakika
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