Gazze Sağlık Bakanlığına göre Ekim 2023'ten beri can kaybı 74 bin 16 oldu - Son Dakika
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Gazze Sağlık Bakanlığına göre Ekim 2023'ten beri can kaybı 74 bin 16 oldu

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Gazze Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında can kaybının 74 bin 16'ya, yaralı sayısının 175 bin 68'e yükseldiğini bildirdi. 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana 1415 kişi öldü, 4 bin 973 kişi yaralandı; son 48 saatte 7 naaş, 38 yaralı hastanelere getirildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 16'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 7 kişinin naaşıyla 38 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1415 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 973 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 16'ya, yaralı sayısının 175 bin 68'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca 19 Eylül'den bu yana kimlik bilgileri kesinleştirilen 81 cenaze daha toplam ölü sayısına eklendi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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