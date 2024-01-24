Gazze Savaşı\'nda Gazetecilerin Hayatını Kaybetmesi

İLETİŞİM Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı'nda 69, 20 yıl süren Vietnam Savaşı'nda 63, 3 yıl süren Kore Savaşı'ında 17 gazetecinin hayatını kaybettiği, buna karşın işgalin henüz 109'uncu gününde Gazze'de 119 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı'nda 69, 20 yıl süren Vietnam Savaşı'nda 63, 3 yıl süren Kore Savaşı'ında 17 gazeteci hayatını kaybederken, işgalin henüz 109'uncu gününde Gazze'de 119 gazeteci hayatını kaybetti. Hakikatı gölgeleyip insanlığın ortak değerlerini yok etmeye çalışanlara karşı durup seyirci kalmamak ve hep birlikte haykırmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca 'Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu' 26- 27 Ocak 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecektir" denildi.