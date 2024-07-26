Gazze Şeridi'nde Filistinli Genç, Elektrik ve İnternet Hizmeti Sağlayan Kafe Açtı

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İsrail'in 10 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinli bir genç, öğrenciler ve uzaktan çalışanlara elektrik ve internet hizmeti sağladığı bir kafe açtı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesine sığınan Muhammed Kurayk, sahilde açtığı kafenin hikayesini AA muhabirine anlattı.

Bölgeye geldikten sonra elektrik ve internet sıkıntısına bir çözüm bulma düşüncesinde olduğunu ifade eden Kurayk, İsrail'in saldırıları nedeniyle tüm dükkanların ve çalışma ortamlarının enkaza dönüştüğünü, bu nedenle kafe için yaklaşık bir ay boyunca yer aradığını söyledi.

Daha sonra eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ve uzaktan çalışmak isteyenlerin elektrik ve internet bulabileceği bu kafe tarzı yeri sahilde açtığını belirten Kurayk, kafenin yaklaşık 40 kişiye hizmet verebildiğini kaydetti.

İsrail'in sahili bombalamasından korkuyorlar

Filistinli gencin açtığı kafe, günün her saati elektriğe ve internete ihtiyaç duyan öğrencilerin, uzaktan çalışanların ve gazetecilerin uğrak noktası haline geldi.

Filistinli genç kız Ela el-Kebariti, tasarım alanındaki çalışmalarını yapabilmek için kafeye geliyor.

Kafedeki ücretlerin sembolik olduğunu ve uygun bir atmosferde çalışmalarına devam edebildiklerini dile getiren Kebariti, ancak İsrail'in sahili bombalamasından korktuklarını vurguladı.

İsrail hücumbotlarının bir süre önce sahile saldırı düzenlediğini, kafedekilerin ise korku ve paniğe kapıldığını söyleyen Kebariti, saldırıya rağmen üzerinde çalıştığı projeyi bitirebilmek için alanı terk edemediğini ifade etti.

Kafe sayesinde yeniden çalışma fırsatı buldu

Grafik tasarımcısı Muhammed el-Amudi de Kebariti gibi uzaktan çalışmak için kafeye gelenlerden.

Saldırıların başladığıktan sonra çalışamadığını belirten Amudi, kafe sayesinde yeniden çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Kafe müdavimlerinden Hibetullah el-Cezzar da iç mimarlık öğrencisi. Cezzar, kafede sağlanan interneti kullanarak derslerine ve projelerine devam edebildiğini aktardı.

Filistinli öğrenci savaşın bir an önce bitmesini, evlerine ve eski hayatlarına dönmeyi umduğunu dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.