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Gazze Şeridi'nde hastaneler faaliyetsiz - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde hastaneler faaliyetsiz

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al Ahli Arab Hastanesi'nde elektrik, yakıt, su, gıda ve tıbbi malzemelerin tükenmesi ve uzman doktor eksikliği nedeniyle ameliyatlar durdu. Bölgede minimum düzeyde faaliyet gösteren hastane sayısı 4'e düştü.

Gazze Şeridi\'nde hastaneler faaliyetsiz
22.12.2023 - 00:38,
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- Gazze Şeridi'nin kuzeyinde minimum düzeyde faaliyet gösteren 4 hastane kaldı

Al Ahli Arab Hastanesi'nde ameliyatlar durdu

GAZZE - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'nde elektrik, yakıt, su, gıda ve tıbbi malzemelerin tamamen tükenmesi ve uzman doktor eksikliği nedeniyle ameliyatların durduğunu açıklarken, bölgede minimum düzeyde faaliyet gösteren hastane sayısının 4 olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar 76 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede binlerce kişinin sığındığı sivil yerleşim yerleri ile hastaneleri vuran İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle can kaybı her geçen saat artıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere ilişkin açıklama yaptı. DSÖ ve BM heyetlerinin bölgede tespitlerde bulunduğunu belirten Ghebreyesus, heyetin ameliyatlarda ve yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Al Ahli Arab (Baptist) ve Şifa Hastanesi'ne ilaç, serum ve malzeme teslim ettiğini aktardı.

Son saldırıların sağlık tesislerinde büyük hasarlara neden olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Meslektaşlarımız, hastalar ile sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı feci şartları anlatmakta zorluk çekti" ifadelerini kullandı.

"Hastanenin avlusunda cesetler yan yana dizilmiş durumda"

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'nin acil bakıma ihtiyaç duyan hastalarla dolu olduğunu söyleyen Ghebreyesus, "Hastanenin avlusunda, güvenli ve şerefli bir şekilde defnedilemeyen cesetler yan yana dizilmiş durumda" dedi.

Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'nin 3 gün öncesine kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaralıların ameliyat edilebildiği son hastane olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Ekibimiz bugün elektrik, yakıt, su, gıda ve tıbbi malzemelerin tükenmesi ve uzman doktor eksikliği nedeniyle hastanede ameliyatların durduğunu öğrendi" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bu durumun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işlevsel bir hastane bırakmadığını aktararak, "Sadece 4 hastane minimum düzeyde faaliyet göstermekte ve çok sınırlı bakım sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"80 yaralı, hastane arazisi içindeki kilisede ve ortopedi bölümünde kalıyor"

Tamamı doktor ve hemşire olan yaklaşık 10 sağlık çalışanının temel ilk yardım, ağrı yönetimi ve yara bakımı sağlamaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, "Aralarında yaşlıların ve küçük çocukların da bulunduğu 80 yaralı, hastane arazisi içindeki kilisede ve ortopedi bölümünde kalıyor" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık tesislerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ancak, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaçlar olmadan tüm hastalar yavaş ve acı içinde ölecektir" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sağlık tesislerinin güçlendirilmesi ve binlerce yaralı ile temel bakıma muhtaç insanların ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelere erişebilmesini sağlamak için ateşkesin gerekliliğine vurgu yapan Ghebreyesus, "Her şeyden önce akan kanının ve ölümlerin durdurulması adına insani ateşkese her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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