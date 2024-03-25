Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle nakit likidite krizi yaşanıyor

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RAMALLAH, 25 Mart (Xinhua) -- Filistin Para Politikası Kurumu (PMA), Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle bankacılık operasyonlarının kesintiye uğramasından dolayı nakit likidite krizi yaşandığını bildirdi.

Kurumdan Pazar günü yapılan açıklamaya göre saldırılar sonucu birçok banka yıkılırken bombardımanlar, elektrik kesintileri ve güvenlik endişeleri nedeniyle sağlam kalan banka şubelerinin de açılması imkansız hale geldi.

PMA yaptığı yazılı açıklamada, ATM'lerin çoğunun hizmet dışı kalmasıyla likidite sıkıntısının daha da şiddetlendiğini belirtti.

Açıklamada kurumun, "insanlar, tüccarlar ve bazı ruhsatsız döviz bürosu sahipleri tarafından POS cihazları ya da bankacılık uygulamalarındaki finansal transferler yoluyla fahiş fiyat uygulandığına dair Gazze Şeridi sakinlerinden gelen şikayetleri" takip ettiği vurgulandı.

Bu kişilerin, bölge sakinlerinin nakit ihtiyacını kötüye kullanarak banka kartı yahut transfer yoluyla vatandaşların hesaplarından çekilen tutarlardan yüzde 15 pay aldığını ve karşılığında kalan miktarı nakit olarak verdiğini belirten PMA, bu tür eylemlere karışan kişilere karşı derhal caydırıcı önlemlerin alınacağını kaydetti.